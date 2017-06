Steve Jobs, iPhone'a Geri Tuşu Eklemek İstiyormuş

iPhone'un tarihindeki gizemleri anlatan bir kitapta yer alan bilgiye göre Steve Jobs, iPhone'da bir geri tuşu olması gerektiğini düşünüyormuş ancak Apple çalışanları buna izin vermemiş.

Apple'ın kurucusu ve en uzun dönem CEO'luk görevini yöneten ismi Steve Jobs, attığı yenilikçi adımlarla iPhone'un babası olarak biliniyor. Yaşadığı sürece boyunca sayısız başarıya imza atan Jobs, şüphesiz teknoloji dünyasında yeni bir çağı başlatan en önemli isimlerden biri ancak elbette Steve Jobs'un bu başarılarının arkasında yer alan bir ekip de mevcut.

Öyle ki The One Device: The Secret History of the iPhone (Bir Cihaz: iPhone'un Gizli Tarihi) isimli kitapta yer alan ilginç bir bilgiye göre iPhone'un bu günlere gelmesinde ekibin de büyük bir başarısı var. Hatta eğer ilk iPhone'un tanıtılacağı zaman her şey Steve Jobs'un dediği gibi olsaymış, belki de Apple bugünkü konumuna erişemezmiş.

Kitapta yer alan bilgide Steve Jobs, başından beri iPhone'a bir önceki sayfaya dönmeye yarayan bir 'geri tuşu' eklemek istiyormuş ancak 19 yıldır Apple'da arayüz tasarımcısı olarak çalışan Imran Chaudhri, Jobs'a bu tuşun telefonu daha karmaşık hale getireceğini söylerek geri tuşu eklenmesini istememiş. Jobs ve Chaudhri arasındaki bu tartışma tam anlamıyla inatlaşmaya dönüşmüş ve Apple ofisinde birbirinden alevli yeni tartışmalara yol açmış ancak günün sonunda Imran Chaudhri, Steve Jobs'a karşı tartışmada haklı çıkmayı başararak iPhone'un tek tuşla piyasaya çıkmasını sağlayan isim olmuş.

Belki bir tuşun lafı olmaz ancak söz konusu iOS ve Apple dünyası olunca geriye dönüp baktığımızda tüm bu sade ve basit yapının 'tek tuşlu iPhone' algısıyla ortaya çıktığını ve böylelikle günümüzdeki başarısını elde ettiğini söyleyebiliriz.