Jobs, Çocuklarının iPhone ve iPad Kullandırmıyordu: Neden?

Teknoloji dünyasının unutulmaz lideri Jobs’ın kendi şirketinin ürettiği ürünlere yaklaşımı tartışılacak cinsten. Aslında teknoloji devlerinin üst düzey yetkilileri arasında yaygın olan bir anlayışın nedenleri gün yüzüne çıktı.

New York Times eski muhabiri Nick Bilton, Steve Jobs hayattayken onunla röportaj yapan gazetecilerden. Kendisine yöneltilen “Çoçuklarınız iPhone ya da iPad’i seviyorlar mı?” sorusuna Jobs, çocuklarını oldukça sınırladığı düşüncesiyle cihazları kullandırmadıklarını söylemiş.

Sillicon Vadisi’nin üst düzey yöneticileri ve mühendisleri arasında yaygın olan “çocukları teknolojiden koruma” anlayışı, günümüz ebeveynlerinin tercihlerini değiştirebilir. Zira San Francisco’da bulunan ve bilgisayar dahi bulunmayan Waldrof School kolejindeki öğrencilerin çoğu bu insanların çocukları. Evet, Steve Jobs’ın çocukları da küçük yaşlarda bu okulda eğitim görmüşler.

3D Robotics firmasının CEO'su ve beş çocuğun babası olan Chris Anderson, bu anlayışın sebebini açıklıyor: “Teknolojilerin olumsuz etkilerinden çocuklarımızı korumak istiyoruz”

"Günümüzde çocuklar çok erken yaşlarda teknoloji kullanmaya meyilli hale geldiler. Bu nedenle hayatları boyunca yaratıcılıktan ve hayal gücünden yoksun olabilirler. Akıllı telefonlarımızın ve dizüstü bilgisayarlarımızın olmadığı zamanlar daha kalitesiz bir çocukluk geçirdiğimiz anlamına gelmiyor. Aksine, bireyi daha çok geliştirecek çocukluk dönemleri yaşadık. Dışarıda oynuyorduk, hareket halindeydik, yüz yüze etkileşim kuruyor, kitap okuyorduk en önemlisi arkadaşlarımızla gerçekten sosyalleşiyorduk. Bunların hepsi çok yönlü bireyler olarak yetişmemize olanak tanıdı"

Teknoloji devlerinin liderlerindeki bu anlayış, tartışmalara sebep olsa da gerçekten saygı duyulması gereken bir yaklaşım. Çocuklarımıza erken yaşta akıllı telefon ve tablet vermenin onları daha sağlıklı ve özgür hale getireceğini düşünmek kesinlikle yanlış.

Bütün gün Candy Crush gibi oyunları oynamaları, Snapchat gibi yapay ortamlarda sosyalleşmeleri yerine, çocukların boş zamanları için daha yapıcı düzenlemeler getirmek şart. İlk başta bu durum için kızsalarda, zamanla minnettar kalacaklarına emin olabilirsiniz. Ayrıca bu yaklaşımı benimsemek için dev bir teknoloji firmasının üst düzey yetkilisi olmaya, çocukları pahalı kolejlere göndermeye gerek yok.