Steve Jobs, 1975 Tarihli İş Başvurusu Açık Artırmaya Çıkıy

Steve Jobs'ın Apple'ı kurmadan 3 sene önce bir şirkete yaptığı başvuru kağıdı ortaya çıktı ve oldukça kayda değer bir fiyattan satılması bekleniyor.

Teknoloji alanında dünyada büyük bir devrim gerçekleştiren ve 2011 yılında, henüz 56 yaşında kanser sebebiyle aramızdan ayrılan Steve Jobs'a dair oldukça enteresan bir belge ortaya çıktı. Jobs'ın daha henüz Apple'ı kurmadan önce, 18 yaşında bir delikanlıyken başvurduğu bir şirket için doldurduğu form bugünlerde büyük bir meblaya satılmaya hazırlanıyor.

Bundan tam 3 sene sonra milyarlarca dolarlık değere sahip olacak olan şirketini kuran Jobs'ın doldurduğu form imla hatalarıyla dikkat çekiyor. Jobs'ın sorulan sorulara yanıtları şu şekilde olmuş:

Araba Kullanabilir misiniz?

Evet.

Arabaya erişiminiz var mı?

Mümkün ama pek de olası değil.

Bilgisayar kullanabilir misiniz?

Evet.

Hesap makinesi kullanabilir misiniz?

Evet.

Telefonunuz var mı?

Hayır.

Özel yetenekleriniz?

Elektronik teknisyenliği ve tasarım mühendisliği.

Ortaya çıkan bu belgenin yapılacak açık artırma sonucunda $50,000 gibi bir meblaya satılması bekleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu belgede 'telefonu olmadığını' söyleyen Steve Jobs'ın bir gün iPhone'un mucidi olacağını kim düşünürdü ki?