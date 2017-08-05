Gösterdiği performansla Apple'ı dünyanın en değerli firması haline dönüştüren Steve Jobs, daha işin başında iken kovulmuş fakat sonrasında batmakta olan Apple'ı kurtarmak için geri dönmüştü. İşte tüm bu yaşananların kısa bir hikayesi.

Recode’un haberine göre görevinden alınan Uber’in CEO’su Travis Kalanick, eski işine aday olanlara Steve Jobs’ın yaptığını yapmayı planladığını söylüyormuş. Yani Kalanick, Uber’e en üst düzey yönetici olarak geri dönme niyetini ayan beyan ortaya koymuş oluyor.

Aslında Steve Jobs’ın yükselişi, düşüşü ve geri dönüşü, Apple’ın kurucu kahramanının hayatının büyük bir parçasını oluşturuyor.

Toplantı salonunda yaşananlardan sonra Apple’dan atılan Jobs, kendi firmasını oluşturdu. Bu firma daha sonra, o zamanlar acilen bir ürün liderine ihtiyaç duyan, çaresiz Apple tarafından satın alındı. Çok geçmeden geçici CEO olan Jobs, daha sonra kalıcı oldu ve Apple bu vesileyle, teknoloji endüstrisinin bitiş çizgisindeyken dünyanın en değerli firması haline gelecekti.

Bununla birlikte işler göründüğünden biraz daha karışık.

İşte Apple’ın Jobs’ı işten çıkarma nedeninin ve firmayı kurtarmak için geri dönüşünün hikayesi.

Apple 1976 yılında Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından kurulmuştu. İdealleri olan bir genç olarak Jobs, işletme konularıyla daha çok ilgileniyordu. Wozniak ise mühendislik uzmanıydı. Buna rağmen ikisi de bir firmanın nasıl işletileceği hakkında bilgi sahibi değillerdi.

Apple’ın ilk yatırımcı ve çalışanlarından Mike Markkula, Wozniak’ın da, Jobs’ın da iş disiplinine sahip olduklarını düşünmüyordu. Bu nedenle Markkula, deneyimli bir yönetici olan arkadaşı Michael Scott’ı, Apple’ın ilk CEO’su olarak firmaya aldı. Apple’ın 1981 yılında ilk olarak kamuya açılmasından sonra Scott firmadan ayrıldığında, Markkula onun yerine geçti.

Soldan sağa: Elmer Baum, Mike Markkula, Gary Martin, Andre Dubois, Steve Jobs, Sue Cabannis, Mike Scott ve Don Breuner. Arkada duran kişi Mark Johnson.

Jobs 1983 yılında PepsiCo’nun CEO’su John Sculley’e şimdi efsane olan şu sözlerle işe almıştı: “Hayatının geri kalan bölümünde şekerli su mu satmak istersin, yoksa benimle dünyayı değiştirmek mi?” Bu noktada Jobs CEO olmak istiyordu ama Apple yönetim kurulu, onun bu görev için hazır olmadığını düşünüyordu.

Aslında sorun şuydu: Steve Jobs, birlikte çalışılması zor insan ünvanını kazanmıştı kısa zamanda. Detaylar, ekip arkadaşlarının düşünce ve hislerinden, hatta işten atılmalarından daha önemliydi onun için.

1985 yılında işler yoluna girmeye başlamıştı. Apple, Jobs’ın yönetiminde ilk grafik kullanıcı ara yüzlü (GUI) bilgisayar olan Lisa’yı çıkarmıştı. Teknik açıdan olağanüstü bir cihaz olan Lisa, satış noktasında son derece başarısız oldu. Devam projesi olan Macintosh, daha iyi satmıştı ama yine de IBM’in bilgisayar piyasasındaki kontrolüne etkin bir darbe vurmak için yeterli değildi.

Sculley, Jobs’ın Apple üzerindeki etkisini dizginlemek için Jobs’ı Macintosh ürün grubundan azletmek üzere harekete geçmişti. Buna karşılık Jobs, doğrudan Sculley’in yanında olan yönetim kuruluna gitti.

İşte hikayenin değişmeye başladığı nokta tam da burası. Jobs kamuoyuna yaptığı açıklamada, bu olaydan sonra Apple’dan kovulduğunu söylüyordu. Sculley ise Jobs’ın, Macintosh’un fiyatı ile ilgili yaşanan restleşme sonrasında firmayı kendisinin gönüllü olarak terk ettiğini söyledi.

Daha sonra NeXT’i kuran Jobs, kurmuş olduğu firmayı bilgisayar denilen cihazın gelecek hali olarak tanıtıyordu. Cihazlar teknik olarak etkileyici olmakla birlikte, fiyatları yüksek olduğu için satışlar yavaş gidiyordu.

Bu arada Sculley, Jobs sonrası döneme hızlı bir başlangıç yapmıştı. Apple 1991 yılında Mac’e ilk kez renk getiren System 7 işletim sistemini oluşturmuştu. Aynı zamanda PowerBook adlı diz üstü bilgisayarı da çıkardı.

Fakat çok geçmeden Apple hedefinden uzaklaşmaya başlamıştı. Apple, Sculley’in yönetimi altında, zamanının el yazısı tanıma cihazlarının ötesinde bir cihaz olan Newton MessagePad adlı kişisel asistanı gibi cihazların satışında başarısızlıklar yaşıyordu.

Sculley’in en büyük hatası ise Apple’ın geleceğini, PowerPC olarak adlandırılan yeni tip bir işlemciye yatırmasıydı. Standartlarını yeni tasarıma kaydırmak, Apple’a bir servete mal olmuştu. Bu durum Mac’in fiyatlarının da yüksek tutulmasına neden oldu. Bu esnada Intel x86 tabanlı işlemciler daha çok seviliyor, fiyatları ise tüm zamanların en düşük seviyesinde seyrediyordu. Apple’ın boynuna takılan başarısızlık halkası, kazançlarda kayba sebebiyet verince Sculley’e yol görünmüştü.

Sculley’in yerini, uzun zamandır Apple’da çalışan Michael Spindler almıştı. Spindler sadece üç yıl dayanabildi; IBM, Philips ve Sun Microsystems ile yapılan tüm satın alma görüşmeleri başarısızlığa uğrayınca Apple yönetimi onu da görevden aldı.

1996 yılında Spindler’ın yerine Gil Amelio geçti. 1997’nin başlarında Steve Jobs’ın yeni girişimi NeXT’in 429 milyon dolara satın alınmasına yönelik fikri, Amelio’nun bıraktığı en uzun süreli miras olmuştu, tabii aynı zamanda felaketi. Bu hamle, firmaya en çok ihtiyaç duyduğu taze kanı kazandıracaktı.

1997 yılı Haziran’ında kim olduğu bilinmeyen birileri tek işlemde 1.5 milyon dolarlık Apple hissesi satınca, Apple’ın hisseleri son 12 yılın en düşük noktasına kadar geriledi. 4 Temmuz hafta sonu itibariyle Jobs, yönetim kurulunun kendisini geçici CEO olarak atamaya ikna ederek, Amelio’yu işten kovdu.

Jobs fazla geçmeden Apple’ın hisseleri satan kişinin kendisi olduğunu itiraf etti. Anlaşıldı ki Jobs bu hareketi, Amelio’yu işten kovmaya ikna etmek için yapmıştı. Ve nihayetinde Amelio Apple’dan çekildi.

Jobs, o Ağustos itibariyle bir şeyleri canlandırmaya başlamıştı. Yeni bir yönetim kurulu oluşturan Jobs, ezeli rakibi Bill Gates ile barış imzaladı. Microsoft’un başkanı Macworld konferansında canlı yayında görünmüş, Apple’a 150 milyon dolarlık yatırım yaptığını açıklamıştı.

1998 yılında çokça beğenilen, hepsi bir arada tarzındaki bilgisayarı iMac’i çıkaran Apple, firmanın sahnelere dönüşünü daha da güçlendirmişti. Apple 2000 yılında Steve Jobs’ın ünvanında yer alan ‘geçici’ tabirini kaldırmıştı. Artık resmi olarak firmanın tam yetkili CEO’suydu. Sonrası ise, hepimizin malumu…

Evet, Uber’in eski CEO’su Travis Kalanick gibi modern teknoloji yöneticileri Steve Jobs’ın yaptığını yapmakta olduklarını ve onun gibi atıldıkları firmalara geri döneceklerini söylediklerinde şunu bilin ki bu, göründüğü kadar kolay olmayabilir.