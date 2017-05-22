Apple'ın İlk Kişisel Bilgisayarı Rekor Fiyata Satıldı!

Apple'ın 40 sene önce ürettiği bilgisayar, rekor bir fiyata satıldı.

Apple dediğimiz zaman herkesin aklına iPhone geliyor fakat, dev firma aslında teknoloji sektörüne adımını bilgisayar üreterek atmıştı. Hem de o dönemler öyle büyük bir şirket falan değil, Steve Jobs'ın garajında ürünlerini üreten bir şirketti.

1976 yılında Apple'ın iki genç kurucusu Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından tasarlanan Apple-1 adlı kişisel bilgisayar, 1 yıl sonra 1977'de anakart, orjinal makbuzu, kaset kaydedici ve kullanım klavuzu ile 200 adet satılmıştı. Üstelik Apple-1'i satın alan kullanıcılar, güç kaynağı, monitör ve klavye gibi parçaları kendileri temin etmeleri gerekiyordu.

Söz konusu Apple-1 bilgisayarları zaman zaman çeşitli müzayedelerde açık arttırma usulü ile satışa sunuluyor. Örneğin 2014 yılında satışa sunulan bir Apple-1, 905.000 dolar fiyata alıcı bulmuştu.

Bu kez Almanya'da düzenlenen satışta böylesine ciddi bir rakam verilmemiş olsa da, satışa sunulan Apple-1 kişisel bilgisayarı, tam 130.000 dolara alıcı bulmuş durumda. Aslında bir bilgisayar için 130.000 dolar, muazzam bir rakam. Fakat bir önceki satışta ödenen 905.000 dolarlık çılgın rakam, 130.000 dolar gibi bir parayı da gölgede bırakıyor.