Teknoloji dünyasının trilyon dolarlık rekabetini veren iki dev Apple ve Google, iCloud platformunu genişletmek için iş birliği yapacak. Yaşadığı dönemde Android’e savaş açan Jobs’ın görüşüne ters bir hareket yapan Apple, iş birliği için can atıyor.

Apple ve Google; işletim sistemleri, bu işletim sistemlerini çalıştıran akıllı telefon ve tabletler, harita uygulamaları, dijital asistanlar ve yapay zeka alanında dünyanın en sert koşullarına sahip bir rekabetin içerisindeler. Ancak konu Apple’ın bulut sistemi olan iCloud’a geldiğinde işin rengi biraz değişmeye başlıyor.

Kişisel verilerimizi, fotoğraflarımızı, mesajlaşmalarımızı, banka hesaplarımızı ve bizimle ilgili olan her şeyi yedeklediğimiz bulut sistemleri, güvenlik endişeleriyle karşı karşıya kalıyorlar. Apple’ın iCloud adındaki platformuyla sunduğu hizmet, ünlülerin fotoğrafları sızdırılmaya başladığından beri güvenlik konusunda kullanıcıları korkutuyor. Apple bu endişelerin önüne geçmek için, iCloud verilerini depolamak amacıyla Google’ın bulut bilgi işlem sistemlerini kullanmaya başladığını açıkladı.



Apple iCloud ve yeni hizmet sağlayıcısı olan Google Cloud Platform'un logoları

Apple, daha önce Amazon’un bulut sistemiyle Microsoft’un Azure sistemlerini de kullanmıştı. Ancak en dişli rakibe karşı yapılan bu ortaklık girişimi, dev şirketin güvenlik konusunda Google’dan daha iyi olamayacağına dair bir işaret. Apple, Microsoft’u bırakıp Google ile anlaşma yapma nedeni hakkında henüz detaylı bir bilgi vermedi.

Elbette Google Haritalar’ın daha önce olduğu gibi iPhone’lardaki merkezi harita uygulaması olmasını beklemek yanlış olur. Aynı zamanda Google’ın en çok kullanılan mobil uygulaması YouTube’da iPhone’ların içinde yüklü gelmeyecek. Ancak bulut sistemleriyle başlayan ısınma süreci, iki şirket arasındaki buzları eritebilir.



Google Cloud Platform'un merkez sunucusundan bir fotoğraf

Android, Google tarafından piyasaya ilk sürüldüğünde Apple’ın efsane CEO’su Steve Jobs, öfkesini ve rekabet şartlarını açıkça belirtmişti. Jobs, ”Android’i yok edeceğim, çünkü o çalıntı bir üründür. Bunun için termonükleer savaş bile başlatmaya hazırım” demişti.

Google, Amazon ve Microsoft’un ardından, Apple ve Netflix gibi şirketlerin verilerini depolamak için tercih ettiği önemli bir kurumsal hizmet kaynağı. Google’ın bulut sistemlerinden sorumlu isim olan Diane Greene’e göre firma, bulut anlaşmalarından yılda 1 milyar dolardan fazla para kazandırıyor.

Google ve Apple arasındaki bu ufak kıvılcım büyük bir ortaklık için alevlenir mi bilinmez, ancak şimdiden çoğu otoriteyi şaşkına çevirdiği kesin.