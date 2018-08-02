Jobs’ın Reddettiği Kızı, Babası Hakkında Sırrını Paylaştı

Apple’ın unutulmaz kurucusu ve lideri Steve Jobs, iş dünyasına adını altın harflerle yazdırmış olabilir. Nitekim kendisinin bu karakteri sosyal hayatında aynı değildi, hatta tam zıttıydı. Bir kızı vardı ve onu uzun süre reddetti. Lisa Brennan-Jobs, babası hakkında samimi itiraflarda bulundu.

Steve Jobs’ın ilk kızı Lisa Brennan-Jobs, belki de Jobs ya da Apple tarihi hakkında çok bilgi sahibi değilseniz size yabancı gelecektir. Sosyal ilişkilerinde karakteri ve mizacı oldukça sert olan Steve Jobs, uzun yıllar boyunca kızı Lisa’nın ve annesinin sorumluluğunu reddetti. Tüm bunları yaparken Apple’ın yükselişini planlıyordu, ancak önünde duran başarısızlıklardan bihaberdi.

Lisa, bugün 40 yaşında ve yazarlık yapıyor. Önümüzdeki ay çıkartacağı yeni kitabında babasını, onun reddedişinin üzerindeki etkisini anlatıyor. Steve Jobs’ın en negatif ve karmaşık tarafıyla yıllarca nasıl boğuştuğunu aktarıyor. Öldüğü sırada büyük bir kitlenin adına üzüldüğü Jobs’ı, en yakınındaki insanın gözünden farklı bir şekilde görmek son derece çarpıcı.

Lisa, babasının kendisinden yıllarca sakladığı, 27 yaşındayken öğrendiği bazı sırları aktarıyor. Bir ressam olan Annesi Chrisann Brennan ile babasının birlikteliği evlilik dışıydı. Bu nedenle Jobs, her ikisini de kolaylıkla reddedebiliyordu. Elbette mutlu olmak istedikleri dönemler de vardı. Hatta bunlardan birinde hamile olan Chrisann, Steve ile birlikte bebekleri için isim seçmeye çalışıyorlardı. Bir isim kitapçığı alıp, bir parktaki banka oturdular. Sayfalarını karıştırdıklarında akıllarındaki ismi bir türlü bulamadılar. O sırada Chrisann Lisa adını önerdi, Steve de kabul etti. İlerleyen yıllarda Steve’in hayatına, Lisa adında başka bir şey girecekti.

Dünyanın ilk başarısız kişisel bilgisayarı:

O zamanlar bir dev olmaktan çok uzak olan Apple’ın büyük emekle tasarladığı, Jobs’ın üzerinde uzun zamanlar boyunca çalıştığı bilgisayarı tanıtılmak üzereydi. Takvimler 1983’ü gösteriyordu. Grafiksel bir arayüze sahip olan bu bilgisayarda kullanıcılar, fare isminde bir kontrol birimiyle tanıştılar. Hatta bugünün Paint’i benzeri bir programda resim bile çizebildiler. Nitekim bu bilgisayarından fiyatı çok yüksekti. Ayrıca maddiyat dışında büyük bir manevi anlamı da vardı. Jobs, bilgisayara Lisa adını vermişti.

Başarısız oldu. Lisa çok satmadı, Apple battı. Jobs şirketten kovuldu, ancak Mac ekosistemini tasarlamak için geriye dönecekti.

Lisa Brennan-Jobs “Babam hiç bir zaman bilgisayara benden sonra isim verip vermediği konusunda açıklama yapmadı. Ona benden sonra Lisa adını verdiğini hiç kabul etmedi” diyor. Lisa’nın açıklaması şu şekilde:

“Bu hikaye bana ve kişiliğime dokunmuştu. Bilgisayarları önemsemedim. Onlar plastik kasalar içinde sabit metal parçalara ve parıltılı çizgilere sahiptiler. Çocukken bu bilgisayar sayesinde babama bağlı olmayı hissetmek güzeldi. Bu, her ne kadar istemesem de, bir şekilde bu dünyaya ve makinelere de bağlandığım anlamına geliyordu. Hepsinin bir parçasıydım.”

“Steve Jobs’ın muhteşem yükselişinde büyük lekeler vardı. Benim varlığın onun kusursuz izini mahvetti. Bu durum benim için tam tersiydi. Ona yakın olduğum zaman daha az utanıyordum. O dünyamın bir parçasıydı.”

Kurtarıcı U2’nun solisti ve Steve Jobs’ın yakın arkadaşı Bono:

Bono, Steve’in yıllardır reddettiği kızından, onu kabul etse bile gizlediği bir şeyi itiraf etmesini sağladı. Lisa 27 yaşındaydı ve babasıyla birlikte Bono’nun sahildeki villasına gittiler. Steve ve Bono, yemek yerken yaptıkları bir konuşmada, dünyayı farklı açılardan değiştiren iki kişinin hislerini paylaşıyorlardı. Bono birden Steve’in batırdığı Lisa bilgisayarını hatırlattı. Ona ismini kızından sonra koyup koymadığını sordu.

Lisa Brennan-Jobs, babasının kendisini reddettiği zamanlarda, adını bir bilgisayara verdiğini hiçbir zaman bilmemişti. Lisa şöyle anlatıyor:

“Babam tereddüt etti, uzun bir süre boyunca önündeki tabağına baktı ve sonra Bono’ya döndü. Sonra ‘Evet, öyle’ dedi.

Sandalyemde oturdum. Bono, ‘Ben de öyle düşünmüştüm’ dedi. Babam tekrar ‘Evet’ dedi.

Babamın yüzünü okumaya çalıştım. Ne değişmişti ki? Bunun bütün o uzun yıllardan sonra neden itiraf etti? Onun yalanları yıllarca saçma görünüyordu. Tabii ki ismi benden almıştı. Göğsümün üzerinden yük kalktığını hissettim. Bono’ya ‘Bu konuda ilk kez ‘Evet’ dedi, sorduğun için teşekkürler’ dedim.”

Steve Jobs, belki de teknoloji dünyasının en unutulmaz simalarından. Kendisinin kişisel hayatında oldukça ilginç davranışları, yakınları üzerinde hiç de hoş olmayan etkileri vardı. Gizlilik konusunda öfkeli ve ısrarcıydı. Bu gizlilik günümüzde Apple’ın bir politikası olabilir, ancak Steve Jobs’ın karakteriydi.