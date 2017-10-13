Apple 2019'da iPhone'ların Yanında Bir de Kalem Tanıtacak!

Apple, 'Kim stylus ister ki?' diye başladığı iPhone yolculuğunun 10. yılında 'Acaba bir stylus mu geliştirsek?' diye düşünmeye başladı.

Güney Kore’den gelen haberler Apple’ın, kurucusu Steve Jobs’ın kemiklerini bir kez daha sızlatacağını söylüyor. The Korea Herald’a anonim bir kaynaktan gelen habere göre Apple, 2019 yılında piyasaya süreceği iPhone’lar için bir kalem geliştirmeyi düşünüyor.

Galaxy Note serisinde bulunan S-Pen, ekranın altına ek panel bileşenleri eklemeyi gerektiren elektromanyetik rezonans teknolojisi kullanıyor. Endüstriyel kaynaklardan gelen haberler ise Apple’ın iPhone’lar için geliştireceği dijital kalem ise ‘süperkapasitörlü stylus tipi’ olacağını söylüyor. Bu kalemin, S-Pen’e göre en büyük avantajı ise maliyetinin daha düşük olması.

Apple ilk olarak 2015 yılında 13 inçlik iPad Pro’nun yanında bir kalem tanıtmıştı. Apple Pencil adındaki bu kalem, yazının yönünü ve eğimini algılayarak gerçek bir kalem hissiyatı yaratırken aynı zamanda basıncı da algılayarak daha belirgin ya da soluk yazmamızı sağlıyordu.

Apple’ın bir ‘Stylus’ kalem tanıtmasına eski Apple fanatiklerinden büyük tepki gelmişti. Zira kurucu Steve Jobs, 2007 yılında ilk iPhone’ı tanıtırken, ‘’Kim bir stylus ister ki? Onları sürekli taşımak zorundasınız. Kimse stylus istemiyor.’’ demişti. Aradan 10 yıl geçti ve Apple mühendisleri iPhone’lar için stylus geliştirmeyi düşünmeye başladılar.

Gerçekçi olmak gerekirse Apple’ın A serisi işlemcileri gerçekten mükemmel performans sergiliyor ve kalem teknolojisi ile çok iyi işler başarabilirler. Fakat bu durum, Apple’ın daha telefon piyasasına girdiği ilk gün stylus’ları gereksiz bulup, 10 yıl sonra ‘ya aslında fena olmaz’ diye düşündüğü gerçeğini değiştirmiyor.

Steve Jobs'un ilk iPhone'u tanıttığı konuşmasını aşağıdaki videoda Türkçe altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Apple'ın tanıtacağı kalem için isim önerilerinizi yorumlara bekliyoruz.