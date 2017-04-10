Şu an piyasa değeri 58 milyar dolar olan Salesforce.com’un hissedarı olan, aynı zamanda Silikon Vadisi’nin de bilindik simalarından olan Kadıköy Modalı Magdalena Yeşil, 1980li yıllarda üniversitedeki hocasının ‘çalışacağın şirketin ismi bir meyve olmamalı’ dediği için reddettiği Steve Jobs’un ikinci teklifini de ailevi nedenlerle geri çevirmiş. Yine Jobs’un 1990lı yılların sonunda yaptığı başkan yardımcılığı teklifini ise ‘İki çocuğum var, eğer senin tempona uygun çalışırsam onlara vakit ayıramam’ diyerek geri çevirmiş.
Müthiş bir eğitim kariyeri olan Magdalena Yeşil, 1976 yılında Üsküdar Amerikan Koleji’ni bitirdikten sonra tıp-biyoloji alanında öğrenim almak için Chicago’ya, oradan da Standford Üniversitesi’ne geçmiş. Burada endüstri mühendisliğini bitiren Yeşil, daha sonra da elektrik mühendisliği dalında lisans üstü eğitimi almış.
Lisans üstü eğitimini tamamlamasının ardından 7 farklı şirketten iş teklifi aldığını ve bunlardan bir tanesinin de Apple olduğunu söyleyen Yeşil’in verdiği röportajın bir kısmı şu şekilde:
- Teklifin biri, küçük bir şirkettendi. Adı “Apple”dı. İki adamla görüştüm. Steve Jobs ve Steve Wozniak. Maaş teklifleri de iyi görünüyordu.
- Üniversitedeki danışmanım ‘Senin çalışacağın şirketin ismi bir meyve (elma) olmamalı. Bu çok saçma. Doğru dürüst bir şirkete gir’ dedi.
- Teknolojik tüketici ürünleri konusunda danışmanlık veriyordum. İki kez ofisime hırsız girdi, büyük darbe yedim. Sıfıra insem de yılmadım.
- Elektronik ticaretle ilgili kitabım çok iyi sattı, birçok dile çevrildi. RedHearing Dergisi 1997'de beni “Yılın Girişimcisi” seçti.
- MarketPay'i kurdum. Elektronik para transferiyle ilgili bir şirketti. 7 ay sonra, işler demo halindeyken alıcı çıktı, sattım. Artık çok param vardı.
- Salesforce.com’un kurucularından sonra ilk yatırımcı ben oldum. US Venture Partners'a, Salesforce'a para koymayı teklif ettim. Girmediler. Ben 500 bin dolarla ilk yatırımcı oldum. Şirketin kurucusu Marc Benioff'du. Yazılım şirketi Salesforce'a para koyma konusunu US Venture Partners'da 3 kez gündeme getirdim, hep ret çıktı.