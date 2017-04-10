İstanbul - Kadıköy doğumlu Magdalena Yeşil, Apple’ın kurucusu ve CEO’su Steve Jobs’un kendisini Apple’da görmek istemesi nedeniyle yaptığı iki iş teklifini de reddetmiş.

Şu an piyasa değeri 58 milyar dolar olan Salesforce.com’un hissedarı olan, aynı zamanda Silikon Vadisi’nin de bilindik simalarından olan Kadıköy Modalı Magdalena Yeşil, 1980li yıllarda üniversitedeki hocasının ‘çalışacağın şirketin ismi bir meyve olmamalı’ dediği için reddettiği Steve Jobs’un ikinci teklifini de ailevi nedenlerle geri çevirmiş. Yine Jobs’un 1990lı yılların sonunda yaptığı başkan yardımcılığı teklifini ise ‘İki çocuğum var, eğer senin tempona uygun çalışırsam onlara vakit ayıramam’ diyerek geri çevirmiş.

Müthiş bir eğitim kariyeri olan Magdalena Yeşil, 1976 yılında Üsküdar Amerikan Koleji’ni bitirdikten sonra tıp-biyoloji alanında öğrenim almak için Chicago’ya, oradan da Standford Üniversitesi’ne geçmiş. Burada endüstri mühendisliğini bitiren Yeşil, daha sonra da elektrik mühendisliği dalında lisans üstü eğitimi almış.

Lisans üstü eğitimini tamamlamasının ardından 7 farklı şirketten iş teklifi aldığını ve bunlardan bir tanesinin de Apple olduğunu söyleyen Yeşil’in verdiği röportajın bir kısmı şu şekilde: