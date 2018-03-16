Steve Jobs'un İş Başvuru Formu 174 Bin Dolara Satıldı!

Apple'ın kurucularından ve gelmiş geçmiş en başarılı CEO'su olan Steve Jobs'ın bir şikete iş başvuru yapmak için doldurduğu form, 174.757 dolar karşılığında satıldı.

Apple eski CEO'su Steve Jobs tarafından 1973 yılında Reed Koleji'nden ayrıldıktan hemen sonra doldurulan iş başvuru formu beklenenden oldukça yüksek bir tutara satıldı. Belge, Jobs'un hayatına dair oldukça nadir rastlanan bir bakış açısı sunarken adres olarak Reed Koleji'ni göstermesi dikkat çekti. Jobs'un formda, telefonunun olmadığını, bilgisayar ve hesaplama konusunda becerilerinin olduğunu ve elektronik teknisyenliği ile tasarım mühendisliği alanında özel yeteneklerinin bulunduğunu belirttiği göze çarptı.

İş başvuru formunu doldurduktan kısa bir süre sonra Jobs, şirkete Steve Wozniak tarafından tasarlanan Pong oynunun bir versiyonunu gösterdi ve Atari'de teknisyen teknisyen olarak göreve başladı. Bu tarihten yalnızca iki yıl sonra Jobs, Wozniak ve Ronald Wayne, Steve Jobs'un garajında Apple Computer'ı kurdular.

Steve Jobs'un iş hayatının en başının belgesi olan form ilk başlarda 50 bin dolar gibi bir rakamla alıcı bulacağa benziyordu. Ancak yoğun talep sonrasında bu rakam 3 katından fazlasına çıktı ve 174 bin dolar değerleme gördü. Öte yandan 2001 yılında Jobs tarafından imzalanmış bir Mac OS X teknik kılavuzu için düzenlenen açık artırma, 41.806 dolarla sonuçlanmıştı.