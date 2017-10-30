Bir zamanlar Steve Jobs'un garajında bulunan bir BMW Z8, önümüzdeki ay düzenlenecek bir açık arttırmada yeni sahibine satılacak.

Apple’ın bir teknoloji efsanesi olan kurucu ortağı Steve Jobs’un sahibi olduğu 400 beygir gücündeki BMW Z8, önümüzdeki ay New York’da gerçekleştirilecek açık arttırmada satışa sunulacak. Aracın 300 bin ile 400 bin dolar arasında bir teklife satılması bekleniyor -ki bu rakam beklenenden çok daha fazla olabilir-.

Anlatılanlara göre Steve Jobs’u bir BMW Z8 almaya Oracle’ın ikonik CEO’su Larry Ellison ikna etmiş. Ellison, Z8 ile ilgili Jobs’a ‘modern otomotiv mühendisliği ve ergonomisinin’ muazzam bir örneği olduğunu söylemiş.

Müzayede salonunun açıkladığına göre BMW Z8, 1 Nisan 2000 tarihinde üretildi ve aynı yılın Ekim ayında Steve Jobs tarafından satın alındı. Jobs, 2003 yılında aracı Los Angeles’daki mevcut sahibine sattı.

17 yaşındaki araç, toplamda yalnızca 24 bin kilometre mesafe katetti. Bu da yılda ortalama 1500 kilometrenin altında yol gittiği anlamına geliyor. Söylenilenlere göre araç yaşına göre çok az kullanıldığı için örnek niteliğinde.

Aracın Steve Jobs’a ait olduğuna dair pek çok resmi belgeler bulunuyor. Bu nedenle alıcıların içi rahat olabilecek. Bu özel BMW Z8, Lamborghini, Ferrari, Jaguar gibi diğer özel araçlar ile birlikte 6 Aralık’ta ‘İkonlar’ etkinliğinde açık arttırma ile satışa sunulacak.