"Uzaylılara Çiçek Verirsek Muhtemelen Hoşlarına Gider!"

Geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkan yeni kitabı sonrasında Steve Pinker enteresan açıklamalarda bulundu.

Eğer Steve Pinker ismini daha önce duymadıysanız, kendisini Bill Gates'sin son 2 favori kitabının yazarı... Ayrıca Gates'in geçtiğimiz dönemlerde de yazardan ne kadar etkilendiğini söylediğini de hatırlıyoruz. Bill Gates, geçtiğimiz yıllarda favori kitabı olarak yazarın "The Better Angels of Our Nature" (Doğamızın Daha İyi Melekleri) isimli eserini göstermişti.

O dönemlerde bu şekilde gündeme gelen Pinker, en son geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkan Enlightenment Now (Aydınlanma, Şimdi!) kitabını daha piyasaya sürmeden önce Bill Gates'e göndermiş ve Gates'in en sevdiği kitabı yazma şerefine nail olmuştu. Steve Pinker, belki de yeni çıkan kitabının promosyonunu da hesaba katarsak ilginç açıklamalar yaptı. Pinker'a göre gelişmiş uzaylı ırklarının 'barışçıl' olma ihtimali çok daha yüksek. Medeniyet olarak geri kalmış uzaylı türlerinin de olabileceğini ve bu türlerin barışçıl olma ihtimalinin daha düşük olduğunu nitekim bizden bir şeyler öğrenme ihtimalini göz önüne almayacaklarını belirtmiş.

Bununla birlikte çiçeklerin nasıl ki böcekleri kendine çekiyorsa bizleri de kendine çektiğini söyleyen Pinker, farklı türler olmamıza rağmen eğer gelişmiş türlersek ortak noktalar bulabileceğimizi de eklemiş. Merak edenler için Steve Pinker'ın yeni kitabı henüz Türkçe'ye kazandırılmadı.