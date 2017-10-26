Steve Wozniak: Bitcoin, Altından Daha Değerli

Teknoloji tarihini şekillendiren mühendislerden olan Steve Wozniak, Bitcoin'in sınırlı sayıda bir olduğu için dolar ve altından daha iyi bir finansal değer olduğunu söyledi.

Apple’ın kurucu ortağı olan Steve Wozniak, kripto para birimlerinin dolar ve altından daha iyi bir finansal değere sahip olduğunu söyledi. Wozniak, Bitcoin’in keyfi arz değişikliklerinde daha istikrarlı ve değer değişikliğine daha az meyilli olduğunu belirtti.

Steve Wozniak’a göre Bitcoin’in dolar ve altına göre en önemli farkı, sınırlı bir arza sahip olması. Yalnızca 21 milyon birim Bitcoin var ve dolar ya da diğer para birimleri gibi nüfuslu bankerler için daha fazlası basılamaz. Wozniak buna karşın dünyada ne kadar altın bulunduğunun bilinmediğini, bunun için altının daha ‘sahte’ bir değerinin olduğunu, Bitcoin’in ise daha gerçekçi olduğunu savundu.

Wozniak, Bitcoin’in her zaman sınırlı bir sayıda olacağı için küresel anlamda değeri ile oynamanın mümkün olmayacağını, altının ise yani bir maden keşfi ile değerinin değişebileceğini söyledi. Wozniak, ‘’Dünyada belki de sınırlı sayıda altın var, fakat kripto para birimleri çok daha matematikseldir ve kimse matematiği değiştiremez.’’ dedi.

Steve Wozniak’ın üzerinde durduğu temel konu, Bitcoin’in altından daha kolay kontrol edilebiliyor olması. Wozniak, Bitcoin’i bir ev sahibi olmak ile bağdaştırdı ve ‘’Evinizin bugün bir değeri vardır. Bundan 40 yıl sonra fiyatı artsa ve devlet daha fazla vergi istemeye başlasa bile evinizin hala bir değeri olacaktır.’’ dedi.

Bazı hükumetler ve düzenleyiciler, kripto para birimlerinde gerçekleşen dalgalanmaların ışığında bazı denemeler gerçekleştirmeye devam ediyorlar. Bazı devletler ise daha sert reaksiyonlar vererek kripto para birimlerini tamamen yasaklıyorlar. Sonuç olarak Bitcoin işlem görmeye devam ediyor ve uzmanlar, Bitcoin’in değerinin önümüzdeki aylarda daha da artacağını ön görüyorlar.