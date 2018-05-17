Steve Wozniak: 'Gizlilik Diye Bir Şey Kalmadı'

İnsanlar varlığını ilk sürdürdüğü günden bu yana bir şeyleri gizleme hissi içerisinde olmuşlardır. Bu bazen iki kişi hakkındaki konuşma, bazen de sahip olduğumuz bir şeydi. Ancak tahmin edersiniz artık her bilgimiz takip edilir, her yaptığımız izlenilir oldu.

Gizlilik her ne kadar hepimizin arzuladığı ve önemsediği bir şey olmuş olsa da, dört bir yandan sarılmış durumdayız. Öyle ki son günlerde Facebook skandallarından tutun da, mobil operatörlerin verilerimizi sattığına kadar birçok haber alır olduk. Konu hakkında konuşan bilgisayar mühendisi ve Apple kurucu ortağı Steve Wozniak, gizliliğimizi kaybettiğimizi ve artık bu kavramın sadece sözlükte bir kelime olarak kaldığını ifade etti.

Perşembe günü Business Insider’la geniş çaplı bir röportaj yapan Wozniak, gelişen teknoloji ile birlikte gizlilik kavramının kalmadığının ve bu durumun onu çok rahatsız ettiğinden bahsetti. Mahremiyet kavramı eskilerde oldukça kutsal bir ifadeyken şimdilerde kesinlikle ayakaltına düştü.

“Kişi ve kurumlara güvenimizi uzun zaman önce kaybettik” diyen Wozniak, konuşmasının içerisinde Cambridge Analytica skandallarının bu güvensizlikte büyük payı olduğunun da altını çizdi. Siber saldırıların hızla arttığı günümüzde, Wozniak’a hak vermemek elde değil.