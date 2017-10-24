Steve Wozniak: iPhone X, İlk Gün Almadığım ilk iPhone Olacak

Apple'ın kurucu ortaklarından Steve Wozniak, iPhone X hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunarak herkesin kafasında soru işaretleri oluşturdu.

Apple’ın Steve Jobs’la birlikte kurucu ortağı olan Steve Wozniak, iPhone X hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. iPhone X’un “ilk günde” almayı planlamadığı ilk iPhone olduğunu söyleyen Wozniak, bunun sebebini Face ID olarak açıkladı.

Money 20/20 konferansında katıldığı bir röportajda konuşan Wozniak, “iPhone 6 ile aynı olan iPhone 7 ile aynı olan iPhone 8’den memnunum. Bu nedenlerden dolayı iPhone X birinci günde almadığım ilk iPhone olacak ama karım alacak, bu yüzden iPhone X’u görecek kadar yakınım” dedi.

Wozniak’ın iPhone X’lar üzerinde en büyük şüphesi, ilk kez bir iPhone cihazında kullanılan FaceID üzerine oldu. Konferansta Face ID’yi kandırmanın çok zor olduğu açıklanmış olmasına rağmen bunu bizzat insanların kendisinin görüp inanması gerekiyor.

Wozniak, daha önce Apple’ın Android işletim sistemine sahip bir telefon çıkartması gerektiğini belirtmişti. Apple’ın bu günlere gelmesinde çok büyük bir pay sahibi olan Wozniak’ın bile telefona karşı şüpheci yaklaşması, astronomik rakamlara satılmasına rağmen satın almayı hedefleyen kitlenin kafasında soru işaretleri bıraktı.