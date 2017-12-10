Steven Spielberg'in Ready Player One Filminin Fragmanı

30 Mart 2018'de gösterime girecek olan film, Ernie Cline'ın romanına dayanıyor. OASIS adı verilen sanal gerçeklik platformunda istedikleri her şey olabilen insanlar, sistemin kurucusunun bıraktığı 3 gizli ip ucuna ulaşarak, sistemi bütünüyle kontrol etmek için yarışıyorlar.

Steven Spielberg’in yeni bilim kurgu filmi ‘Ready Player One’ ilk olarak yıl içerisinde San Diego Comic-Con’da görüntülenmişti. Ve bugün Warner Bros.’un Facebook Live’da yaptığı yayında, yazar Ernie Cline’ın hikayenin kökenlerine dair soruları cevaplandırırken, aynı zamanda filmin yeni bir fragmanı da yayınlandı.

Ernie Cline’ın romanına dayanan Ready Player One, hemen hemen herkesin ulaşılabilir herhangi bir dünyanın ziyaret edilebildiği OASIS adlı sanal gerçeklik sisteminde zaman geçirdikleri, distopyan bir dünyada geçmektedir. ‘The Tree of Life/ X-Men: Apocalypse’in yıldızı Tye Sheridan’ın oynadığı ‘Wade Watts’ın adını, olağan üstü bir kahramana ait bir isim gibi olduğunu düşünen babasından aldığını söyleyerek başlıyor fragman. Daha sonra insanların her şeyi yapmalarına olanak sağlayan OASIS’ten bahsediyor.

Daha sonra OASIS’in kurucusu James Halliday görünüyor fragmanda. Halliday öldüğünü fakat geride büyük bir sürpriz bıraktığını söylüyor: Gizli üç anahtarı bulan, tüm sistemin kontrolünü eline geçirecek. Üç ip ucunu büyük bir kurumdan önce bulmak için Bates Motel’de oynayan Olivia Cooke’un oynadığı Art3mis adlı rakiple iş birliği yapan Wade, bu yarışın katılımcılarından biri.

Warner Bros. fragmanla birlikte romanın arka kapağına atıfta bulunan, filmin bir adet retro posterini de yayınladı.