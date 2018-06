Steven Spielberg: Netflix Filmleri Oscar'a Aday Olmamalı

Bilim-kurgu sinemasının en önemli yönetmenlerinden biri olan Steven Spielberg verdiği bir röportajda Netflix içeriğinin televizyon olarak kabul edilmesi gerektiğini söyledi. Spielberg, bu yüzden Oscar'la uyumlu olmadığını da dile getirdi.

Ernest Cline'in ünlü eseri Ready Player One'ın uyarlamasını beyaz perdeye aktaran ve 30 Mart'da ülkemizde de vizyona girecek olan aynı isimli filmin tanıtımı için katıldığı bir televizyon programında konuşan Steven Spielberg, Netflix içerikleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü yönetmen, "Bir televizyon formatına geçtiğinizde, bir TV filmisiniz" ifadelerini kullandı.

Netflix'in sinematik formu tehdit edip etmediğine ilişkin sorulara da yanıt veren Spielberg, stüdyoları gişe rekorları giren filmleri yayıncılık hizmetlerine verdikleri için eleştirdi. Televizyonun (burada Netflix'i de değerlendiriyor) kalite ve sanatla birlikte geliştiğini söyleyen Steven Spielberg, ancak bunların film formunu tehlikeye soktuğunu da belirtti. Spielberg kısaca Netflix filmlerinin Oscar Ödülleri'ne aday olmaması gerektiğini söyledi.

Ancak Netflix filmleriyle ilgili bu görüş nadiren ve geri çekilebilir de olsa delinebiliyor. Bu yıl Cannes film festivalinde bir Netflix içeriği olan 'Okja and The Meyerowitz Stories' büyük tartışmalara rağmen gösterime girmişti. Bu sene ödül için yarışan filme yoğun itirazlar yapılmasıyla festival yönetimi gelecek seneden itibaren yarışmaya katılacak her filmin kısıtlı da olsa Fransa'daki salonlarda gösterilmesi gerektiğini açıklamıştı. Spielberg ise böyle düşünmüyor; sınırlı sayıda gösterimin Oscar için yeterli kaliteyi yansıtmadığını düşünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz, sizce ilerleyen yıllarda Netflix'le sinemacılar arasında büyük bir kavga görür müyüz? Ya da siz hangisini tercih ediyorsunuz sinema mı Netflix mi?