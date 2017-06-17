Stop motion tekniğiyle kütük kesilirken çekilen video, adeta bambaşka dünyalar sunuyor.

Stop motion tekniğiyle çekilen videolar epey ilginç olabiliyor. Bu videolarda istenilen şeyleri hareket ettirmek, kafa karıştırıcı ve ilginç görüntüler elde etmek mümkün. Ancak Brett Foxwell, WoodSwimmer videosunda oldukça ilginç görüntüler ortaya çıkarıyor. Video esnasında kütüğü doğruyor ve değişiklikler de dahil olmak üzere tüm süreci de kayıt altına alıyor.

Görüntülerde verilen efektlerin bazılarında ise sanki mikroskop ile bakılıyormuş gibi bir his uyandırıyor.

Kulağa biraz enteresan gelse de içerik daha da enteresan, fakat yine de epey bir çaba harcanmış gibi görünüyor. Videoya bakıldığı zaman insanda oluşturduğu etki ise, adeta ekrana kilitliyor. Foxwell'in düzenlediği videosu kütüğü doğrarken ve doğradıktan sonraki değişiklikleri içeriyor ve kendi tarzıyla, stop motion efektiyle daha da güzelleştiriyor.

Adeta ekrana kilitleyen videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.