LG’nin 2018’in ikinci yarısında çıkaracağı V40 için Evan Blass’ten önemli bir açıklama geldi.

LG, bu yıl V serisine ait bir akıllı telefon duyurdu. Geçen sene çıkış yapan telefonun gelişmiş versiyonu olan LG V30S ThinQ ile V ailesini büyüten şirket, bu telefonun ardından 2018’de yeni bir LG V ailesine ait telefon çıkaracak mı bilinmiyor. Şirket bu sene LG V ailesinden telefon duyurmuş olsa da, asıl telefonun hala duyurulmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Sızıntı haberleriyle ünlü Evan Blass, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla LG V40’ın yapım aşamasında olduğunu belirtti. Kod adı “Storm” olan akıllı telefonun diğer tüm özellikleri büyük bir gizemle saklanıyor. Şu anda LG G7 ThinQ üzerinde çalışan şirket, Mayıs ayında duyuracağı telefonun ardından Storm kod adlı LG V40 için çalışmalara başlayacak.

Çentikli bir ekranla gelmesine kesin gözüyle bakılan LG G7 ThinQ’nun ardından çıkış yapacak V40’ın da iPhone X’da olduğu gibi bir çentikli ekrana sahip olması bekleniyor. Samsung’un Galaxy Note 9’uyla beraber Ağustos-Eylül aylarında duyurulması beklenen akıllı telefonun çok yakında tasarım ve donanımına ait sızıntılar da gelecektir.