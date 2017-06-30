Rusya, Bütün Vücudu Koruyan Yeni Askeri Zırhlarını Tanıttı!

Rusya efsane seri Star Wars'taki Stormtrooper birliklerini aratmayan ve tüm vücudu kaplayan yeni zırhını görücüye çıkardı.

Rusya, yeni nesil askeri zırhlarını tanıttı. Bütün vücudu olduğu gibi koruyan zırh, tamamiyle siyah renge sahip olan materyallerden oluşuyor. Motorcu kaskına benzeyen ve kafayı bütün halinde koruyan bir kaskla birlikte tüm vücudu koruyan zırh, Moskova’daki Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversite’nde tanıtıldı.

Bir kablo sayesinde tüm bağlantılara ulaşabilen ağır zırhlı kıyafet, sağlam bir koruma sunmasına rağmen askerin hareketini de hiçbir şekilde kısıtlamıyor.

Son yıllarda zaten böyle prototipler görmeye başlamıştık. Ancak Rusya’nın bu kıyafeti şimdiden tüm askerleri için üreteceği söyleniyor. Nitekim böyle bir kıyafet giyiyorsanız kurşunlardan korkmanıza gerek yok demektir.

Kafayı kurşunlara karşı koruyan kaskın aslında tek işlevi bu değil. Askerin görüş alanı olan siyah cam aslında birçok bilgiyi bir arada görebileceği bir ekran. Asker bu zırhla bir yere saklandıktan sonra drone’u ile hedeflerin yerlerini belirleyebiliyor ve drone kamerasındaki görüntüleri gözlerinin önünde görüyor. Ekran bu ve bunun gibi birçok teknolojiye tam destek veriyor. Geleceğin askerlerinin daha korunaklı olduğunu görmek hoş olsa da konu öldürmeye gelince insanoğlunun üzerine hiçbir varlığın olmadığını düşünmek lazım.