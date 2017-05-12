Windows 10 için geliştirilen yeni video düzenleme uygulaması Story Remix’i tanıtan Microsoft, yeni servisiyle birlikte emektar Movie Maker’a da veda edecek.

Yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan ve kurgulama hızının en kısa süreye çekilmesini hedefleyen Story Remix, bulut tabanlı bir sistem olmasının yanında iOS ve Android işletim sistemleri üzerinde de çalışabiliyor. Telefonunuzla çektiğiniz fotoğrafları bulut sisteminde depolayan Story Remix, Windows 10’la çalışan tüm bilgisayarlarda kullanılabiliyor.

Remix - Paint 3D desteği bulunan ve videolarınızın içine 3 boyutlu modeller eklemenizi sağlayan Story Remix, bu videolara müzik ekleme imkanı da tanıyor. Basit bir çalışma mekaniğine sahip olan sistem, gerçekten de kolay şekilde fakat kaliteli videolar oluşturmanızı sağlıyor. Şirketin sahibi olduğu Groove müzik servisiyle destelenen Story Remix’in kullanıma açılacağı tarih konusunda bir açıklama yapılmadı, fakat 2017’nin sonuna doğru yayınlanacak Windows 10 Fall Creators güncellemesinde yer alacağı söyleniyor.

Aşağıda Microsoft’un Story Remix ile ilgili yayınladığı videoyu izleyebilirsiniz. Yıllarca kullandığımız ya da alternatiflerine bakmak zorunda kaldığımız Movie Maker’dan sonra Story Remix’in beklentileri fazlasıyla karşılayacağını düşünüyorum. Siz?