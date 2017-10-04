Netflix'in başarılı dizisi Stranger Things, ikinci sezona başlamadan önce resmi mobil oyununu yayınladı.

Netflix’in en iddialı projelerinden Stranger Things’in ikinci sezonu için gün saymaya başladığı bu günlerde, tamamen resmi ve ücretsiz oyunu yayınladı. Android ve iOS üzerinden erişilebilecek oyun, dizinin 2. sezonu öncesinde güzel bir tüketilebilir içerik olacak.

Şeytanları, iskeletleri, hayaletleri ve daha birçoğunu göreceğimiz 2. sezon öncesinde bu oyunu oynayarak yeni sezona daha iyi adapte olabilirsiniz. Diziye uygun olan retro tarzında çıkan oyunda bulmacaları çözerek benzersiz yeteneklere sahip karakterleri yöneteceksiniz.

Yapılan açıklamaya göre oyun bizlere yaklaşık 10 saatlik bir deneyim sunacak. Uygulama içi satın alma gibi sistemlerin olmamasından dolayı tamamen ücretsiz olarak oynayabileceğiniz oyun, 27 Ekim’de başlayacak yeni sezon öncesinde güzel bir detay oldu.

Stranger Things, ufak bir kasabada gerçekleşen gizli deneyler, korkutucu doğaüstü güçler ve çeşitli gizemlerin bir arada olduğu 13 yaş üzerine hitap eden, bilim kurgu - gerilim türünde bir dizidir. Eğer diziyi izlemediyseniz, ilk sezonu Netflix üzerinden izleyebilir ve 27 Ekim’de başlayacak 2. sezonla birlikte sağlam bir takipçisi olabilirsiniz.

Stranger Things mobil oyununa aşağıdan ulaşabilirsiniz: