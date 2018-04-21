Bobby Brown, Times'ın En Etkili 100 Kişi Listesine Girdi!

Stranger Things aktörü, Millie Bobby Brown, Time dergisinin en etkili insanlar listesine giren en genç aktör olma unvanına sahip. Henüz 14 yaşında olan Brown'ın dahil olduğu listede Donald Trump ve Prens Charles da var.

Netflix dizisi olan Stranger Things'teki doğaüstü güçlere sahip bir karakteri canlandıran Millie Bobby Brown, Time dergisinin dünyadaki en etkili insanlar listesine dahil edilen en genç kişi oldu. Dorset'te büyüyen Brown, Hollywood'a büyük bir özgüvenle girdi. Millie Bobby Brown'ın Stranger Things'in 3. sezonunda Eleven rolünde 3 milyon dolar kazanacağı da biliniyor.

Stranger Things'te telekinetik güçlere sahip bir karakter olan Eleven'ı canlandıran 14 yaşındaki İngiliz aktör, ilk dizisinde henüz 12 yaşındayken oynadı. Onun hakkında konuşan Amerikalı aktör Aaron Paul, Brown'ın 'sıradışı' bir oyuncu olduğunu söyledi. Paul: "İlk deneyiminde 12 yaşında olabilir ancak ruhu ve zihni zamansız. O melek yüzlü ve çok akıllı bir kadın."

Bu yılki Time listesinde toplam 45 kadın bulunuyor. Ayrıca listedeki tüm isimler 45 yaşının altında. Bu sene Brown dışında listede bulunan en etkili kişilerse şunlardı: Rihanna, Kim Jong-un, Suudi Prens Muhammed bin Salman; İskoç Muhafazakarların lideri Ruth Davidson, Londra belediye başkanı Sadık Han, '#MeToo' hareketini başlatan aktivist Tarana Burke, Cambridge Analytica ve Facebook veri skandalı muhabiri Christopher Wylie.