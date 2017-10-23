Stranger Things'in 2. Sezon Fragmanında Barış Manço Sürprizi!

Netflix'in sevilen bilim kurgu dizisi Stranger Things'in 2. sezon yayın tarihi yaklaşırken, Netflix Türkiye dizinin 2. sezon fragmanıyla bir sürpriz yaptı!

Stranger Things'i seven, izleyen ne kadardır bilmiyoruz, ancak 80-90'lı yıllar arasında çocukluğunuz geçmişse izlemenizi tavsiye ederiz. Retro bir havada bilim kurgu olan dizinin 2. sezon yayın tarihi artık kapıda. 27 Ekim'de Netflix abonelerinin tüm sezonu izleyebileceği dizinin, 2. sezonu ile ilgili Netflix Türkiye'nin resmi Twitter hesabından bir fragman yayınlandı.

Ülkelerin kültürlerine göre yapımlara oldukça önem veren Netflix'in halihazırda Amerika'nın kültürüne göre yaptırdığı dizilerde bile, tanıtımda oldukça yayınladığı ülkelerin kültürel değerlerini başarılı kullanıyorlar. Bu yayınladıkları fragmanda da öyle yapmışlar. Barış Manço'nun Dönence isimli şarkısını (Hem de yeni düzenleme değil, ilk versiyonunu) fragmanın müziği olarak kullanan platform'un açıkçası şarkıyla dizinin o merak uyandıran tonunu başarıyla birleştirmeleri konusunda kutluyoruz.

Peki özellikle de diziyi takip eden ve seven takipçilerimize soruyoruz: Netflix Türkiye'nin yayınladığı Stranger Things'in 2. sezon fragmanı sizce nasıl olmuş?