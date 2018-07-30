Stranger Things'in 3. Sezonu Bir Kez Daha Ertelendi

Netflix, gün itibarı ile yaptığı açıklama ile dizinin bir kez daha ertelendiğini doğruladı. Ancak, 'beklediğinize değecek' şeklinde umut dağıtmayı da ihmal etmedi.

Üçüncü sezonunu iple çektiğimiz Stranger Things'ten hoş olmayan bir haber geldi. 2018'in sonlarına doğru yeni sezonuyla karşımızda olmasını beklediğimiz Stranger Things, -en az- 2019'un yaz aylarına kadar ertelendi. Netflix'in orijinal içeriklerinden sorumlu yardımcı başkanı Cindy Holland, dizinin yazarlarının ve kendilerinin beklentinin farkında olduğunu, bu yüzden işleri aceleye getirmeyi düşünmediklerini belirtti. Bu bağlamda 2019'un yazından önce dizinin gelmeyeceği söylendi. İLGİLİ HABER Netflix ve PS Plus Kısa Süreliğine Geçerli Şahane Bir Kampanya Yaptı Dizinin art arda iki sezon, hayranlarını bekletmeden yayınlanması 3. sezon için de benzer bir beklenti doğurmuştu. Ancak görünen o ki tıpkı Game of Thrones gibi 'ölmeden izleyebilsek' moduna girmiş durumdayız.

Kaynak : https://www.theverge.com/2018/7/29/17627804/netflix-stranger-things-season-3-summer-2019-worth-the-wait

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