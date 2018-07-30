Stranger Things'in 3. Sezonu Bir Kez Daha Ertelendi

Üçüncü sezonunu iple çektiğimiz Stranger Things'ten hoş olmayan bir haber geldi. 2018'in sonlarına doğru yeni sezonuyla karşımızda olmasını beklediğimiz Stranger Things, -en az- 2019'un yaz aylarına kadar ertelendi.
Netflix'in orijinal içeriklerinden sorumlu yardımcı başkanı Cindy Holland, dizinin yazarlarının ve kendilerinin beklentinin farkında olduğunu, bu yüzden işleri aceleye getirmeyi düşünmediklerini belirtti. Bu bağlamda 2019'un yazından önce dizinin gelmeyeceği söylendi.
Dizinin art arda iki sezon, hayranlarını bekletmeden yayınlanması 3. sezon için de benzer bir beklenti doğurmuştu. Ancak görünen o ki tıpkı Game of Thrones gibi 'ölmeden izleyebilsek' moduna girmiş durumdayız.