Stranger Things’in 3. Sezonu Resmi Olarak Doğrulandı

Netflix'in çok sevilen dizisi Stranger Things'in 3. sezonu resmen doğrulantı. Açıklama Netflix Amerika'dan geldi.

İlk önce Barış Manço'lu bir fragmanla gönlümüzü kazanan Netflix dizisi Stranger Things daha sonra efsane televizyoncu Saadettin Teksoy'u da işin içine dahil ederek çıtayı olabildiğince yükseğe çıkarmıştı. Merakla beklenen dizinin 3. sezonu yapılan bir açıklamayla resmen doğrulandı. Bildiğiniz üzere daha öne çıkan haberlerde üçüncü bölümün adının "The Lost Brother" olacağı iddia edilmişti. Ancak Netflix'den henüz bu alana yönelik bir açıklama gelmedi.

Netflix Amerika, kendisini takip eden Twitter kullanıcılarına yönelik bir anket yaptı. Ankette "Başka bir Stranger Things sezonu yapalım mı?" sorusu soruldu. Hepimizin tahmin edeceği üzere büyük bir çoğunlukla anketten 'EVET' oyu çıktı. Daha sonra bir gönderi daha paylaşan Netflix, 3. sezonun resmen başladığını duyurdu.

Bu arada 2. sezonu Ekim ayında düşen dizinin 15 milyonu aşkın kişi tarafından izlenmişti. 3. sozonun tam olarak ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor ancak bir ve ikinci sezon arasında 15 aylık bir bekleyiş olduğu düşünülürse 2018 sonu ya da 2019 başını işaret edebiliriz. Öte yandan 3. seozunun Hawkins'in ötesinde geçeceği belirtiliyor.