Stranger Things'in üçüncü sezonunun çıkış tarihi henüz yayınlanmadı ancak çekimler başlamak üzere ve yapımcı Shawn Levy, sezona dair bazı açıklamalarda bulundu.

Stranger Things, Netflix'in en sevilen ve en başarılı dizilerinden biri. Geçtiğimiz Ekim ayında, Cadılar Bayramı'nda ikinci sezonu yayınlanan dizinin izleyici kitlesi her geçen gün artıyor ve üçüncü sezon oyunu da Aralık ayında gelmişti. Çekimlerine önümüzdeki ay başlanacak olan yeni sezona dair gelen haberlerden biri, kadroya katılacak yeni oyuncular oldu.

Cary Elwes ve Jake Busey, yeni sezonda kadroya dahil olacak. Oyuncuların bir gazeteci ve belediye başkanını canlandıracakları biliniyor ancak karakterler hakkında detaylı bilgi henüz yok. Netflix içerik sorumlusu Ted Sarandos, yaptığı açıklamada bu iki yeni karakterin de yan karakterler olacağını ve hikayeye dair çok temel etkileri olmayacağını söyledi.

Sezona dair en önemli ipuçları ise yapımcı Shawn Levy'den geldi. Yeni sezonun 1985 yazında geçeceğini söyleyen Levy, hikayenin yönünün biraz değişeceğini ve artık Will'in peşinden daha fazla koşulmayacağını da ekledi. Will'in hikayesine biraz ara vereceklerini, üç sezon boyunca aynı karaktere bu kadar yüklenmenin doğru olmadığını da söyleyen Levy, Will'in rolünün önemli olmaya devam edeceğini ancak bunun farklı bir şekilde ilerleyceğini ekledi.

Yapılan açıklamalar henüz çok büyük bilgiler vermiyor ancak Will'in yarattığı aksiyonun hangi karakter ile doldurulacağı şimdiden merak konusu. Sizin düşünceniz ne oldu? Eğer gözler Will'in üzerinde olmayacaksa, hikaye nasıl ilerleyebilir?