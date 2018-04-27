Stranger Things'in 3. Sezonundan İlk Video Geldi

İlk sezonuyla geniş kitlelerce epey beğeni toplayan Stranger Things'in 3. sezonuna dair ilk video Netflix'in YouTube kanalında paylaşıldı.

Henüz yayın tarihi tam olarak belli olmayan Stranger Things'in sezon 1 ve 2'nin yayınlanma tarihinden yola çıkarak, 2018'in sonunda ya da 2019'un başında Netflix'te yayınlanacağı tahmin ediliyor. Aralık 2017'de David Harbour, dizi hayranlarına muhtemelen 2019'a kadar Stranger Things'in 3. sezonunun yayınlanmayacağını söyledi. Çünkü dizinin senaristleri 'Duffer Brothers' dizinin 3. sezonunu kurgulamak için daha fazla zamana ihtiyaç duyuyordu.

Stranger Things 3. Sezon Kaç Bölüm Olacak?

Yapımcı Shawn Levy, yeni sezona ait bölüm sayısını açıkladı: "Sekiz ya da dokuz bölümlük bir sezon olacak. Bölümlerin sayısını bizi heyecanlandıran hikaye miktarına göre belirleyeceğiz. Artık her karaktere üçüncü sezonda neler olacağını biliyoruz." Sonrasında şirket, dizinin 8 bölümden oluşacağını doğruladı.

Dizinin 2. sezonundan sonra izleyicilerde çokça soru işaretleri kalmıştı. Ross Duffer'ın açıklamalarına göre 3. sezonda çocuklar kasabalarını terk etmek zorunda kalabilir. Jim Hopper'ı canlandıran David Harbour, kızı Sara'nın Hawkins Lab'de öldüğünü dair uzun süredir devam eden bir teorinin doğru olabileceğini de açıklamalarında söyledi. 2. sezonun merkezinde olan Will, 3. sezonda daha az bir öneme sahip olacak.