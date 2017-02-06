Netflix’in en popüler serilerinden biri olan Stranger Things’in Super Bowl için yayınlanan fragmanı ile 2. sezon tarihi de açıklandı.

Korku-gerilim unsurlarını seven kişilerin bu yılki favori dizilerinden biri olmaya devam edecek olan Netflix Orijinal yapımı Stranger Things başarılı bir ilk sezonun ardından 2. sezon ile devam edecek. Yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak ediliyorken Super Bowl için yayınlanan özel fragman ile ikinci sezon tarihi de belli oldu.

Haloween, yani Cadılar Bayramı’nda 2. sezonu yayınlanacak olan Stranger Things, tam tarih olarak 31 Ekim 2017 Salı günü yeni sezonuyla sadece Netflix’te yayınlanacak. Bu kısa tanıtım hatta reklam diyebileceğimiz videodan işlerin daha da sarpa saracağı ve bizleri ekran başına kilitleyecek bir ikinci sezonun yolda olduğunu görüyoruz. Bakalım Stranger Things'in 2. sezonunda bizleri neler bekliyor olacak.