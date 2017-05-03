Nors ve Norsmt2 kelimeleri, sosyal medyadaki fenomenler tarafından sıklıkla kullanılmaya başlandı. Peki bunlar ne anlama geliyorlar? Yazımızda bu gelişmeyi ele aldık.

Türkiye'nin fenomenleri, son günlerdeki paylaşımlarında Nors ve Norsmt2 kelimelerini yoğun olarak kullanıyorlar. Bu kelimeler takipçilerin gözünden kaçmadığı gibi, birçok spekülasyonları da beraberinde getiriyor. Büyük bir takipçi kitlesi, fenomenlerin bu oyunu oynadıklarını ve oyunda beraber olduklarını iddia ederken, birçok takipçi ise bunun sadece reklam çalışması olduğunu iddia etmekteler. Her ne kadar tam anlamını bilmiyor olsak da, binlerce kişinin Norsmt2 oyununu online olarak oynadığını görüyoruz.

Fenomenler İle Oyun Oynayın

Online internet oyunlarının oldukça etkili olduğu günümüzde, her anlamda kaliteli ve eğlenceli oyunlar her zaman zirvede yer almaktadır. Bu tarz oyunların toplu olarak savaşmaya izin veriyor olması ve buna göre, yüzlerce kişinin bir arada krallıklarını kurarak savaşıyor olmaları, insanların uzun saatler strateji yapmalarını sağlıyor. Yenilikçi strateji sistemi ile tercihler arasında yer alan Norsmt2 sayesinde, oyun oynamak çok daha heyecan verici olacak ve bu sayede istediğiniz savaşı yapabileceksiniz. Oyunun ayrıca metin2 tutkunları tarafından tercih ediliyor olması, yeni metin2 pvp aramak yerine daha etkin olan Norsmt2 üzerinden yeni krallığınızı kurmanız için alternatif olacaktır.

Norsmt2 Heyecanı Sosyal Medyada Yankılanıyor

Sosyal medyanın ünlü simaları, Youtuberler, fenomenler tarafından gizli kelimeler ile yayıldığı da birçok oyun tutkunu tarafından tespit edilmiş durumda. Bu isimler yaptıkları sesli, sözlü ve görsel yayınlarda, Nors ile Norsmt2 gibi etiketler kullanarak, birbirlerini haberdar ediyor ve oyunu bir arada oynuyorlar. Fenomenleri takip edenler için de oldukça heyecan verici olan gizli şifre çözme işleminin ardından yeni bir dünyaya katılıyor ve metin2 pvp versiyonlarının çok daha ötesi olan Norsmt2 oyunu ile tanışıyorsunuz.

Yeni Karakterler ve Krallıklar Sizi Bekliyor

Strateji yapmayı sevenler ve emek server ile kaliteli oyunları, daha elit kişiler ile oynamak isteyenlerin artık Norsmt2 serverlerini tercih ediyor olmaları, tam anlamı ile oyun tutkunlarının aradığı kan olmuş durumda. Sadece krallıklar değil, yeni geliştirilmiş olan karakterlerin de oldukça etkili olmasından dolayı, oyun her açıdan daha etkili bir hale geliyor ve her aşamasından zevk alarak oynayabiliyorsunuz. Tamamen internet başında zaman geçirmek için tercih edebileceğiniz en iyi emek server olması ve fenomenlerin, ünlülerin tercih ettiği oyun olmasından dolayı, bu sayede sizin için de heyecan verici anlar başlamış olacak.

Norsmt2 İle Yeniliklere Hazır Olun

Türkiye'nin ilk online strateji oyunları arasında yer alan ve ciddi oyuncu sayısına ulaşan norsmt2 keyfini siz de yaşamaya başlamak için, oyunun resmi sitesi olan www.norsmt2.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Artık heyecan verici bir oyunda, savaşmanın tadını sizde çıkaracaksınız.

Online oyun severler için Norsmt2, oldukça etkili olmakla birlikte, oyun içerisinde birçok yenilik bulunuyor. Böylelikle oyunu daha kolay oynayabiliyor ve birçok işinizi ekstralara gerek duymadan halledebiliyorsunuz. İşte oyun içerisinden görüntüler ve bazı özellikler.

Güvenli Oyun Sistemi

Online oyunlardaki en büyük sıkıntıların başında güvenli şifreleme geliyor. Yani birileri hesabınıza saldırı düzenlediği zaman, sizin ne kadar güvende olduğunuz oyunun bulunduğu server ve tabii ki oyunun şifreleme sistemi ile alakalı bir durum. İşte tüm bunlar Norsmt2 ile son buluyor ve %100 güvenli şifreleme ile oyunda bulunuyorsunuz.

Yenilikler Sizin Elinizde

Çoklu oyuncu sistemi olmasından dolayı, her oyuncu için farklı geliştirilebilir yazılımlar yer alıyor. Örneğin geliştirilebilir pet ya da çanta sistemi, oyun içerisinde daha aktif olmanızı sağlayabiliyor. Bunlar tamamen oyunu oynayanlar ile alakalı bir durum olmakla birlikte, her açıdan daha etkin bir şekilde oyunu oynayabiliyorsunuz.

Profesyoneller İçin Kombine Oyun Sistemleri

Oyunun en önemli özellikleri arasında, yer alan hayvan ve çeşitli karakterlerin kombine edilerek sizin yanınızda ve çevrenizde ilerlemesi yer alıyor. Bu sayede hem daha fazla bonuslar alabiliyor ve hem de oyuna daha sağlam bir şekilde adapte olabiliyorsunuz.

Daha İyi Görünüm İle Oyunun Keyfini Çıkarın

Tamamen isteklerinize özel olarak oyunun daha canlı olmasını sağlayabiliyorsunuz. Resim yansıtma sistemi oyunun en iyi özellikleri arasında bulunmasından dolayı, oyun keyfini dolu dolu yaşamanızıda sağlanıyor.

Online strateji oyunları oynamayı sevenler için, artık daha ciddi ve eğlenceli bir oyun ile oyun oynamaları ve zaman geçirmeleri mümkün olacaktır. Çünkü artık yeni nesil strateji oyunları arasında yer alan Norsmt2 ile dilediğiniz gibi krallıklar kurabilir ve karakterinizi güçlendirerek, daha ciddi savaşlarda iyi stratejiler kurabilirsiniz.