Street Fighter'ı Gerçek Sokaklarda Oynamak

Efsane oyunlardan Street Fighter 2'yi gerçek mekanlar üzerinde oynamak son derece keyif verici bir fikir. Henüz resmi bir açıklama ya da uygulama olmasa da, bu şahane fikrin gelecekte gerçekleşme ihtimali son derece yüksek görünüyor.

Street Fighter, tüm oyunseverler için bir efsane ve çıkardığı her yeni oyun da efsane olarak anılmaya devam ediyor. Abhishek Singh isimli bir oyuncunun söylediklerine bakılırsa, gelecekte Street Fighter'ı tıpkı Pokemon Go'da olduğu gibi gerçek bir harita üzerinde oynamak mümkün olacak. Bu tarz oyunların son dönemde gündemde olduğunu ve artık birçok oyunu bu şekilde oynayabileceğimizi düşünen Singh, Street Fighter'ın ise böyle bir platform için çok uygun bir oyun olacağını söylüyor.

Yayınladığı videoda oyunun nasıl olacağı düşüncesine dair bazı görüntüler paylaşan Singh, oyunun henüz gerçekten olmadığını da belirtti. Ancak eğer böyle bir oyun gerçekten piyasaya sunulursa çok tutacağı kesin. Videoda, serinin klasiklerinden 'Street Fighter 2'nin caddelerde, yemek masalarında ve aklınıza gelebilecek birçok gerçek mekanda oynandığı görünüyor, böyle oyunların bolca konuşulduğu bir dönemde böyle bir öneri sunmak çok mantıklı bir fikir.

Bu senenin 'Oyun Geliştiricileri Konferansı' yaklaşıyor ve birçok yeni fikir ortaya çıkmaya başladı bile. Google'ın yaptığı açıklama ile haritalarını oyun geliştiricilerinin erişimine açacağını da söylemesi üzerine belki de Capcom bu fikri ciddiye almalı ve yeni oyunlar yaratmalı. Tabii ki bu oyunları 'retro' görünüşleri sebebi ile çok seven hayranlar bu habere pek sevinmeyebilir. Sizin bu konudaki fikriniz nedir? Sizce böyle klasik oyunlar aslına sadık mı kalmalı yoksa böyle geliştirmeler ile de eğlenceli olabilir mi?