Street Fighter II'de 26 Sene Sonra Yeni Kombolar Keşfedildi!

Hala büyük bir hayran kitlesi tarafından oynanan Street Fihgter II'nin yıllardır keşfedilmeyi bekleyen kombinasyonu, bir oyuncu tarafından yayınlandı.

Street Fighter II, tüm modern dövüş oyunlarının babasıdır. Eğer Street Fighter II çıkmasaydı belki de bugün bildiğimiz ikili mücadele oyunları hala çıkmamış olacaktı. Böyle klasik bir oyunun haliyle altını üstüne getiren binlerce insan var. Her biri ayrı ayrı ustalaşmış olsa da oyunda günümüze kadar keşfedilmeyi bekleyen sırlar olduğunu öğrendik. Söz konusu ağır SFII hayranlarından birisi, oyunun çıkından tam 26 sene sonra daha önce hiç görülmemiş kombinasyonları keşfetti.

EuroGamer'a göre bu kombinasyonlar, "dünyanın en iyi dövüş oyunu teknisyeni" olan Desk tarafından ortaya çıkarıldı. Oyunda, rakibinizi bir kez yere serdikten sonra bir açık peşinde koşmanız ya da bir oyun hatası beklemeniz gerekmiyor. Bu da söz konusu kombinasyonların, oyunun yapımcıları tarafından bilerek eklendiğini ortaya çıkarıyor. Aşağıdaki videodan kombonun nasıl göründüğünü izleyebilirsiniz: