Street Fighter'ın 30. Yıl Koleksiyonu'nda Neler Olacak?

Capcom'un efsane dövüş oyunu serisi Street Fighter'ın otuzuncu yıl koleksiyonu birkaç ay önce duyurulmuştu ve Mayıs ayında satışa çıkacak. Koleksiyonun satışa çıkmasına kısa bir süre kala içeriğine dair birçok bilgi paylaşıldı ve bu bilgileri sizler için derledik.

Capcom, geçtiğimiz Aralık ayında Street Fighter'ın 30. senesi şerefine özel bir koleksiyon sunacağını açıklamıştı. Oyunun hayranlarının merakla beklediği koleksiyonun çıkmasına artık çok kısa bir zaman kaldı ve içeriğinin detayları merak konusuydu. Daha önce de serinin iki derleme paketini sunan Capcom, 30. Yıl Koleksiyonu'nun en başarılı derleme olduğunu söyledi.

Oyunun en sevilen 12 versiyonunu içerecek olan pakette tüm oyunlar orijinal görsel tasarımlara sadık kalarak oluşturulmuş. Ayrıca eklenen bazı filtre seçenekleri ile oyunları istediğiniz ekranda görebileceksiniz. Örneğin eski bir tüplü televizyon ekranında oynuyor gibi hissedebileceksiniz. Bu özellik birçok hayranı mutlu edeceğe benziyor çünkü bu tarz oyunların hayranları oyunun retro havasını büyük özlemle anıyor.

Dikkat çeken bir diğer özellik ise, Street Fighter 2: Hyper Fighting, Super Street Fighter 2: Turbo, Street Fighter Alpha 3 ve Street Fighter 3: 3rd Stike oyunlarının çevrimiçi ve çok oyunculu oynanma seçeneği. Bu sayede en fazla dört oyuncu olması şartı ile oyunları daha keyifli hale getirebileceksiniz. Koleksiyon Nintendo Switch için özel bir mod ile gelecek. Bu mod sayesinde oyuncular sekiz kişiden oluşan turnuvalar yapabilecekler.

Koleksiyon, serinin 12 oyunu dışında bir de 'Müze Modu' içerecek. Serinin tarihini ve özel bazı bilgileri içeren bu mod ile oyun ile ilgili birçok bilgiye ulaşmak mümkün olacak. Aynı zamanda serinin gelişimini gözlemleyebileceğiniz bir de 'Timeline Mod' olacak ve bu sayede oyunun gelişim sürecine ve bu gelişmelerin detaylarına da ulaşmak mümkün olacak. Henüz piyasaya çıkmadan birçok hayran tarafından olumlu yorumlar alan bu koleksiyon büyük bir heyecanla bekleniyor.

Türkiye'de satış fiyatının ne olacağı ise henüz belli değil ancak çok da ucuz olmayacağını kestirmek mümkün gibi. Sizce koleksiyon ülkemizde de beklenen olumlu tepkiyi gerçekten alacak mı? Yoksa muhtemel görünen yüksek fiyatı sebebi ile eleştirilecek mi?