Küçük çocuklar için tehlikeli olan stres çarkı, az kalsın bir çocuğun ölümüne neden oluyordu.

Son ayların şüphesiz en popüler şeylerinden olan stres çarkları, bir türlü gündemden düşmek bilmiyor. Sosyal medyada çılgınlar gibi videoları paylaşılan, çeşitli modellerde, türlerde, artık mahalle bakkallarında bile satılan stres çarkları, aslında bu denli popüler olmalarına karşın oldukça tehlikeliler de.

Hali hazırda, popüler oldukları ilk andan itibaren bu ürünlerin gerçekten de stresi azaltıp azaltmadığı konusu epey bir tartışılmaktaydı. Hatta bu konu ile ilgili bazı açıklama yapan araştırmacılar, stres çarklarının stresi almadığı gibi bir de üstüne çeşitli problemlere yol açabileceğini söylemişlerdi. Bu açıklamalar ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilemiyoruz. Fakat bildiğimiz birşey var ki, bu çarklar tehlikeli olabiliyorlar.

Stres çarklarının içlerinde bulunan halkalar, kendiliğinden ya da bir kişinin müdahalesi sonucu yerlerinden çıkabilmekteler. İşte bu halkalar, özellikle 8 yaşın altındaki çocuklar için oldukça tehlikeli olabilir. Son gelen haber de, bu durum ile alakalı. Annesinin sürdüğü arabanın arka koltuğunda oturan ve elindeki stres çarkı ile oynayan küçük kız, az daha çarkın halkası sebebiyle hayatından oluyormuş.

Annenin yaptığı açıklamaya göre, halkalardan birini yanlışlıkla yutan küçük kız, boğulma tehlikesi geçirmiş. Neyse ki küçük kız kurtulmayı başarmış. Dediğimiz gibi bu ürünlerin ne denli işe yarayıp yaramadığı tartışılır, fakat siz yine de dikkatli olun. Özellikle küçük çocuklarıı bu şeyler ile oynatırken dikkat edin.