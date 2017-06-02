Stres Çark Uygulamaları, Milyonlarca Kez İndirildi!

Son dönemde ortaya çıkan stres çarkı uygulamaları, milyonlarca kullanıcı tarafından indirildi.

İnternetin yayılması ile birlikte gündemler yalnızca ülkelerle sınırlı kalmayıp tüm dünyaya yayılmaya başladı. Son zamanların gündemi ise bildiğiniz üzere stres çarkları oldu. Stresleri alıyor mu bilinmez, ancak bazı insanların cebini çok iyi bir şekilde doldurduğu bir gerçek.

Stres çarkının o ilk dalgasını atlatmış durumdayız, şu anda olayın bilançoları da ortaya çıkmaya başladı. Fikir, yalnızca ürünü fiziksel satanlara değil, uygulamasını yapan birçok firmaya da yaradı. Oyuncakların kendisi kadar popüler olan bu uygulamalar, 5 ila 10 milyon arasında indirme rakamlarına ulaştı.

Pokemon GO gibi hızlıca ilgiyi yakalayıp, aynı hızda kaybedilen dönemlik ilgilerden olmasını beklediğimiz stres çarkları, Ketchapp gibi ünlü oyun geliştiricilerini de harekete geçirmiş. Telefonlarınıza indirdiğiniz oyunda, stres çarkını gerçekte olduğu gibi çevirebiliyorsunuz. Sensor Tower’ın yaptığı bir araştırmaya göre Google Play ve App Store’da 300’den fazla stres çarkı oyunu bulunuyor.

iPhone’u stres çarkı yapmak yerine iPhone’u üzerinden stres çarkı oyunu oynamanın daha mantıklı olacağını düşünen arkadaşlarımız da bu oyunlara yönelmiş durumdalar. Eğer, siz de burada ne varmış bir bakalım diyorsanız, kullanıcıların beğenisini kazanan iki stres çarkı uygulamasını aşağıdan indirebilirsiniz.