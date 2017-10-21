2017 yılında yükselişi hiç beklenmeyen bir girişim, ticari olarak dünyayı kasıp kavurdu. Hemen hemen her ülkede büyük tartışmalara, politik atışmalara alet oldu. Stres çarkları, stresi azalttığı gerekçesiyle satıldı fakat 2017’nin en büyük karın ağrılarından birisi halien geldi.

2017 yılında yükselişi hiç beklenmeyen bir girişim, ticari olarak dünyayı kasıp kavurdu. Hemen hemen her ülkede büyük tartışmalara, politik atışmalara alet oldu. Stres çarkları, stresi azalttığı gerekçesiyle satıldı fakat 2017’nin en büyük karın ağrılarından birisi halien geldi.

Hristiyan ve Pagan kültürünün en büyük ve renkli kutlamalarından olan Cadılar Bayramı, dünya eğlence kültüründe kendine yer edindi ve artık Hristiyan olmayan toplumlarda bile eğlence sektörünü hareketlendiriyor.

Genellikle çocukların, efsanevi masal ve edebiyat kahramanlarının kostümlerini giydikleri bayramın ticari hacmi hafife alınamayacak kadar büyük. Artık yetişkin ya da çocuk demeden herkesin ilgi duyduğu kostümler, modern trendleri de takip ediyorlar. Buna bağlı olarak her yıl internet dünyası, birbirinden saçma kıyafetlerle dolup taşıyor.

Aslında sadece şu stres çarkı yüzünden 2016’dan 2018’e direk geçiş yapmayı dünya çapında referanduma sunsalardı rekor oy toplanırdı. Haliyle biz de böyle şeyler görmek zorunda kalmazdık:

Dolls Kill firması, Cadılar Bayramı için ürettiği kostümlerle tanınmış bir firma. Ancak bu yıl piyasaya sunduğu ve yok satacağını söylediği bu kıyafet gözlerimizi kanattı.

Firma kıyafetin siyah uzun çizmelerle giyildiğinde mükemmel bir kombinasyon olacağını savunuyor. 38 dolar ve kargo ücretiyle satılan kıyafetin tasarımcıları artık ne düşündüler bilemiyoruz doğrusu. Diğer yandan bu kostümün, özellikle ABD'de çok satacağı aşikar.