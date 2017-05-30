Nereye harcayacağınızı şaşırdığınız boş zamanlarınız mı var? Birileri bunu düşünüp sanal ortamda birebir çalışan stres çarkı simülasyonu yapmış.

Artık stres çarklarına manasız bir şekilde minimum 15-20 TL vermeyi bırakabilirsiniz. Zira illa ki sürekli dönen ve gönlüzü kuş gibi hafifletmeden durmayan stres çarkının birebir simülasyonunu yaptılar. Unutmadan, böyle tehlikelerede mahal bırakmadığını söyleyelim:

Tasarımcı ve geliştirici Mike Bodge tarafından yapılan FFFFidget, neredeyse gerçek bir stres çarkı kadar etkili görünüyor. Ayrıca, dönüş hızı ve arka plandaki renk değişimi olaya farklı bir hava katmış. Yapmanız gereken tek şey, uygulamaya gidip fare imlecinizle çarkı kollarını ittirmek. Tıpkı gerçekteki gibi ne kadar güçlü ittirdiğinize bağlı olarak, o kadar uzun süre dönüyor.

FFFFidget sitesine buradan gidebilirsiniz. Maalesef mobil cihazların hepsinde düzgün çalışmayan web sitesi için bilgisayar başında olmanız gerekiyor.