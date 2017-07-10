Stres Çarkıyla Yapılabilecek 5 Muhteşem Şey!

Stres çarkının devri kapanmış olsa bile videoları hala çok zevkli. Biz de sizlere stres çarkı için yapılan 5 şeyi derledik. Bu 5 şeyden birisi, stres çarkının tehlikeli bir yanını da gösteriyor.

Stres çarkı bu yazın başlarında sosyal medyanın da etkisiyle herkesin elinde olmaya başlamıştı. İlk çıktığında piyasaları kasıp kavuran stres çarkları, nihayet daha az görmeye başladığımız bir eşya oldular. Biz de bugün sizlere hızlı tüketimin sonucunun örneklerinden olan stres çarkları için hazırlanmış 5 eğlenceli video paylaşacağız.(özlemişsinizdir) Bu videolarda stres çarkıyla neler yapıp neler yapmamanız gerektiğini daha iyi göreceksiniz.

Nokta Atışlara Ulaşın

Bu eğlenceli videoda stres çarkları ile bir şeyleri vurmaya ve aşırı zor şekillerden tutmaya çalışacaksınız.

Oyun İçin Kendinize Zarar Vermeyin

Bu ürünleri kimin çıkardığı bilinmiyor, ancak genel popülasyonu çocuklar olan bir kesime böyle tehlikeli bir stres çarkı modeli çıkartan kişinin yakalanıp hakkında dava açılması gerekiyor. Yanlış kişilerin elinde uzuv kaybına hatta ölümlere bile yok açabilecek keskinlikte olan stres çarkı, gördüğümüz en vahşi oyuncaklardan birisi oldu.

Sihir Hileleri ve Bahis Numaraları

Bu videoda bazıları kalitesiz bazıları ise kaliteli olan değişik sihir numaraları ve bahis taktikleri veriliyor. Arkadaşınızla iddiaya girip para kazanmak istiyorsanız, bu video çok işinize yarayacak.

Stres Çarkını Parçalayın(Stres Atmak İsteyenlere)

Sanırım stres çarkının stres attığı tek zaman bu oyuncakları parçaladığımız zaman olurdu. Bu eylemi yerine getiren -hem de son derece detaylı bir şekilde- arkadaşı izleyerek kendi iç huzurumuza ulaşabiliriz.

Kendi Stres Çarkını Yap

Stres çarklarını her yerde bulabiliyoruz, ancak bu oyuncağı kendimiz yaptığımız zaman ondan alacağımız zevk de çok farklı olacaktır. O yüzden sizlere birbirinden farklı stres çarkları yapmanızı tavsiye ediyoruz.

Ayrıca aşağıda, evde yapamayacağınız bir başka stres çarkı yapımı videosuna daha ulaşabilirsiniz. Isıtılmış metalle yapılan stres çarkını izlemek son derece eğlenceli.