Telefonun Suyunu Çıkartın: HTC U11, 16 Mayıs'ta Geliyor!

Dünyanın ilk suyu çıkartılabilen telefonu HTC U11 olarak 16 Mayıs'ta duyuruluyor. Reklam filmi ise adeta terapi gibi.

HTC telefon üretimini aslında beklenmedik bir şekilde yavaşlatmış, hatta bu konuda tepki bile çekmişti. Şirket akıllı telefon piyasasında tutunması gereken markaların başında geliyor, çünkü akıllı telefon teknolojilerinde bazı ilkleri HTC’ye borçluyuz. Aynı zamanda her ne kadar Google’ın başarız bir şekilde yürüttüğü bir proje de olsa Pixel cihazlarının üretiminde HTC’nin parmağı var.

HTC, bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonunu 16 Mayıs'ta duyuracağını doğruladı. Cihaz, HTC U11 olarak piyasaya çıkacak ancak ne zaman piyasaya sunulacağı ve ne kadara mal olacağı henüz tam olarak öğrenilmedi. Muhtemelen duyuruda ayrıntıları da öğreneceğiz.

Tayvanlı şirket, çeşitli eylemleri yapabileceğimiz akıllı telefonun benzersiz, dokunmaya duyarlı kenarlarını vurgulayan adeta terapi gibi bir reklam filmi yayımladı. HTC U 11, jest sisteminden yararlanmak için kullanıcıların "sıkıştırmasına" izin verecek:

En yeni söylentilere göre HTC U 11, 4GB RAM ve 64GB dahili belleğe sahip olacak, Qualcomm'un Snapdragon 835 işlemcisiyle desteklenecek. Ayrıca, amiral gemisinin Quad HD (2560 x 1440 piksel) çözünürlük ile 5.5 inç ekrana sahip olduğu söyleniyor.

Raporlar, U 11'in 12 megapiksel çözünürlüklü arkaya kamera, 16 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası ile geleceğini iddia ediyorlar. Arkada çift lensli bir kameradan henüz bahsedilmiyor, ancak tam 4.000 mAh’lik muazzam bir batarya ile geleceği kesinleşti.

Daha fazla reklam filminin 16 Mayıs’taki duyuruya kadar yayımlanacağını kesin bir dille söyleyebiliriz. Ayrıca cihaz siyah, beyaz, mavi, kırmızı ve gümüş olmak üzere beş renkte beğeniye sunulacak. Takipte kalın :)

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