Stresi %65 Azaltan Sizi Adeta Pamuk Gibi Yapacak Müzik

Nörobilimciler tarafından yapılan araştırmalar sonucu elde edilen veriye göre bu müzik insanlardaki stresi %65 seviyesinde azaltıyor.

Günlük hayatımızda işlerimizi yetiştirmeye çalışırken, sınava girerken hatta araba kullanırken ciddi stres altında oluyoruz. Bu stresi azaltmak için bazı ilaçlar olsa da bu ilaçlar hem sağlığımıza zarar verebiliyor hem de beklenmedik bir şekilde olumsuz etkiler gösterebiliyor.

Öte yandan müziğin insanları rahatlığı da bir gerçektir ancak bazı kişiler için müzik de işe yaramaz. Siz de müziğin işe yaramadığını düşünüyorsanız bir de Marconi Union’un Weightless şarkısını dinleyin.

Mindlab International tarafından yapılan araştırmalara göre Weightless isimli bu şarkı, insanlarda %65’e kadar stresi azaltıyor. Birçok stresi azalttığı düşünülen şarkıyla yapılan kıyaslamalara göre bu şarkı diğerlerinden çok daha büyük etki gösteriyor.

Weightless isimli bu stres azaltan müziği aşağıdan dinleyebilirsiniz. Ayrıca işe yarayıp yaramadığıyla ilgili yorumlarınızı da haberin altına bekliyoruz. :)