Stresliyken Niye Uçuk Çıkartıyoruz? Vücudunuzda Haberiniz Olmayan Bir Şey Sinsice Aktive Oluyor!

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Strese girdiğimizde dudağımızda bir anda uçuk belirebiliyor. Bu, normalleştirdiğimiz bir şey olsa da kaçımız sebebini düşündük? Stresliyken neden uçuk çıkar?

Stresli olmamız yetmezmiş gibi bir de üstüne uçuk çıkartıyoruz ve moralimiz bir de ona bozuluyor. Dudağının ortasında kim böyle bir şey görmek ister ki?

Sahiden, vücudumuz bize bunu neden yapıyor? Niye özellikle stresliyken uçuk çıkartıyoruz? Vücudumuzda o esnada neler oluyor?

Birçoğumuzun bünyesinde olan virüs aktive oluyor.

uçuk

HSV-1 (herpes simpleks) virüsü, pek çok insanın vücudunda bulunan yaygın bir virüs. Dudağımızda çıkan uçuğa da o sebep oluyor. Stres, bağışıklık sistemini zayıflatınca vücudumuzun virüse karşı savunması da otomatik olarak zayıflıyor ve uçuk çıkıyor.

Her ne kadar bu virüs vücudumuzda genellikle aktif olmasa da stresliyken, yorgunken ya da hastayken virüs tekrardan aktif hâle gelebiliyor.

Bu sürecin nasıl ilerlediğine daha detaylı bakalım.

stresliyken uçuk

Stres, kortizol gibi stres hormonlarının salgılanmasına yol açıyor. Bu hormonlar, bağışıklık sistemini zayıflatarak herpes simpleks virüsünün kontrolsüz şekilde çoğalıp uçuk çıkarmasına neden oluyor.

Bunun yanı sıra stresli zamanlarda vücudumuz enerji kaynaklarını farklı alanlara yönlendirerek cilt sağlığının ihmal edilmesinin ve uçukların çok daha kolay bir şekilde çıkmasının önünü açıyor.

Özetleyecek olursak stres, bağışıklık sistemimizi zayıflatıyor ve herpes simpleks virüsü tekrardan aktive oluyor, ortaya uçuk çıkıyor. Şimdiye kadar hiç uçuk çıkarmadıysanız belki de vücudunuzda HSV virüsü yoktur.

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