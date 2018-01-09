Striptizci Robotlar CES 2018'de İlgi Odağı Oldu

CES 2018 fuarında Sapphire Las Vegas isimli eğlence kulübü için üretilen striptiz robotları konferansın en gözde noktası oldu.

The Daily Beast çalışanı olan Taylor Lorenz, CES, katılımcılarını ikna etmek için Londra'dan bu robot striptizcileri eğlence kulübü olan Sapphire Las Vegas'a getirttiğini bildirdi. Kulübe, garip bir şekilde, kadınların katılmak için daha fazla harekete geçme girişiminde bulunduğu söyleniyor. Sapphire Las Vegas normalde insan dansçıların bulunduğu bir striptiz kulübü. Fakat, CES 2018 sırasında kulüp, robotların çalıştığı bir striptiz kulübüne dönüştü.

Kulüpte hala istikrarlı bir şekilde çalışan kadın dansçılar bulunuyor. Ancak teknoloji meraklısı insanlar daha çok CES tarafından getirtilen robotlara ilgi gösteriyor. Robotlar, kafalarında korkunç görünen kapalı devre televizyon kameralarına sahipler. Kulübün yönetici ortağı Peter Feinstein, robot striptizcileri çeşitli bir kalabalık çekmek için kullandığını söyledi. Robotların yanlarında şaka amaçlı olarak üzerlerinde "şarj parası" yazan bahşiş kavanozları da bulunuyor.

Kulüpteki bir CES katılımcısı The Daily Beast'e düşük teknolojili robotlar tarafından çok fazla etkilenmediğini söyledi. "Bu robotların yaptıklarından daha karmaşık şeyleri yapabilen robotlar gördüm. Gelişmiş robotlar, beyninizde çalışabilir ve gerçekten hassas şeyler yapabilirler bunlar onların yanında fazla mekanik kalıyor." sözleriyle striptiz robotları hakkında görüşlerini belirtti.

Biz, kendi yorumumuzu yapacak olursak, teknolojik açıdan ilginç bir gelişme olduğunu düşünüyoruz. Görünüm bakımından fazla mekanik olan robotlara, insansı özellikler eklenmesi ile daha başarılı sonuçlar ortaya çıkacaktır. Daily Beast'te çalışan bir gazeteci, robota ait aşağıdaki videoyu paylaşmış. Sizin acaba bu tür robotlar hakkında düşünceleriniz neler yorumlarınızı bekliyoruz.