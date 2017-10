Stronghold ve A.D. 2044 Oyunları Kısa Süreliğine Ücretsiz!

GOG.com'un yaptığı kampanya kapsamında Stronghold ve A.D. 2044 kısa süreliğine ücretsiz oldu. Bu kısa süre içerisinde oyunları kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

The Witcher serisini ortaya çıkartan CD Project RED’in platformu olarak bilinen GOG, iki oyunu ücretsiz olarak oyuncuların beğenisine sunuyor.

Stronhold HD ve A.D.2044 oyunlarını iki günlüğüne ücretsiz olarak sunmaya başlayan GOG, bu kampanyayı kaçırmamanızı öneriyor. Kafalarda oluşabilecek soru işaretlerini gidermek için belirtelim, oyun bir kez kütüphaneye eklendikten sonra 2 gün sonunda gitmeyecek. O 2 gün oyunları kütüphanenize ücretsiz olarak eklemeniz için ayrılmış olan süre. Oyunu kütüphaneye eklediğinizde tamamiyle size ait bir oyun olacak.

Stronghold HD’yi Steam üzerinden satın almak için 11 TL ücret ödemeniz gerekiyor. Steam’de bulunmayan A.D. 2044’ü satın almak istiyorsanız ise GOG.com üzerinde 5,99 dolarlık bir ücret ödemeniz gerekiyor.

Oyunlardan kısaca bahsetmek gerekirse Stronghold HD, 2001 yılında çıkmış bir strateji oyunu olarak dikkat çekiyor. Strateji oyunlarının altın çağı olan bir dönemde çıkan oyun, türünden dolayı grafiksel anlamda hala oynanabilecek kalitede gösteriliyor.

A.D. 2044’e baktığımızda ise 1996 yapımı bir point&click oyunu görüyoruz. Adından da anlaşılabileceği gibi 2044 yılında alternatif bir dünyada geçen oyun, erkek medeniyetinin yok olma durumuna geldiği bir toplumu gözler önüne seriyor. Teknolojik gelişmeler kadınların erkeğe ihtiyaç duymadan üreyebilmelerini sağlar ve bunun sonucu dünya, kadınların kontrolüne geçer. Sadece erkekleri öldüren bir silah bile inşa eden kadınlar geriye kalan az sayıda erkeği de kadın klonlara çeviriyor. Son derece ütopik ve ilgi çekici bir hikayesi olan A.D. 2044, eski olmasına rağmen muhteşem hikayeye ev sahipliği yapıyor. Açıkçası bu hikayeyde yeni çıkmış güzel grafiklere sahip bir oyunu oynamak isterdim.

Oyunları indirmek son derece basit. Öncelikle eğer GOG.com üyeliğiniz yoksa buraya tıklayarak hızlıca bir abonelik almalısınız. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra buraya tıklayarak gideceğiniz sayfada yer alan “GET IT HERE” linkine tıklayınız.

Karşınıza çıkan sayfanın en üstünde yer alan “GET FOR FREE” butonuna tıklayınız.

Oyunlar hesabınıza eklendi. Oyunları oynayabilmek için GOG istemcisini indirip hesabınızla giriş yapmanız gerekiyor. Bunun ardından oyunlara ulaşabilirsiniz.

Bu konuda elinizi çabuk tutmanızı öneriyorum. Ben bu haberi yazarken kampanyanın bitmesine 27 saat kalmıştı.