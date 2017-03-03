Stupid Hackathon Organizasyonundaki En Aptalca Buluşlar!

2013 yılında beri eğlence amaçlı düzenlenen teknoloji fuarlarının bir parodisi olan Stupid Hackathon, bu yıl da birbirinden anlamsız icatları ile kullanıcıları eğlendirdi.

Stupid Hackathon, insanlara anlamsız teknolojiler ve uygulamalar ve bolca yiyecek ile eğlence fırsatı sunan bir etkinlik. Etkinlik 2013'ten beri devam ediyor ve adeta teknoloji fuarlarının bir parodisi gibi. Organizasyonda tanıtılan cihazların ticari bir değeri yok.

Stupid Hackathon bu sene de birbirinden tuhaf uygulamalara ve cihazlara ev sahipliği yaptı. Bunlardan bazılarını sizin için derledik.

Gözlerle Pinpon Maçı

Brandon Liu tarafından hazırlanmış sinir bozucu bir oyun. Oyundaki gözlerinizle pinpon maçı yapıyorsunuz. İnsanların kaç dakika dayanabileceğini merak ediyoruz.

Garip Dövme Tabancası

Aslında cihazın tek eğlencesi kalıcı dövmeler yapmaması ve kısa sürede bu desenlerden kurtulabilmeniz. Cihaz, Zac Bensing tarafından geliştirildi. Dövme tabancası büyük boy kemer benzeri bir mekanizma ve pek de kullanışlı olmayan mürekkep ünitesiyle dikkat çekiyor.

Girdiğiniz belirtiye göre sahip olabileceğiniz en korkunç ve egzotik hastalığı size uygun giren site, hastalık hastalıklarının kesinlikle kaçınması gereken bir yer. Emily Xie tarafından geliştirilmiş.

Outcognito Mode

Chrome'un gizlilik modu Incognito neyse, bu şey tam tersi. Ziyaret ettiğiniz her siteyi ve yazdığınız her şeyi tweetleyen bir Chrome tarayıcı uzantısı. Şu anda bu bilgileri yalnızca @outcognitomode Twitter hesabı üzerinden paylaşıyor ama geliştirici Harold Cooper, gelecekte sizin seçeceğiniz bir hesaba bağlanacak şekilde yapılandırılacağını açıkladı. Akıllara zarar bir proje.