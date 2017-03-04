Styx: Shards of Darkness İçin Co-Op Fragmanı Yayımlandı

Styx: Shards of Darkness, eğlenceli bir co-op moduyla karşımıza gelecek. Oyun için yayımlanan yeni videoyu haberin detaylarında bulabilirsiniz.

Styx: Shards of Darkness için oynanış detaylarının görülebildiği, co-op oyunun anlatıldığı bir fragman yayımlandı. Ve şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki oyun, co-op oynamak için gayet eğlenceli bir seçime benziyor.

Videoda da görebileceğiniz gibi oyunda arkadaşınızla birlikte gizlilik esaslı olarak suikast görevleri gerçekleştirebilirsiniz. Goblin karakterleri canlandırdığınız oyun, göze oldukça zevkli görünüyor. Focus Home tarafından yayımlanan Styx: Shards of Darkness için ekip üyeleri şöyle bir yorum yapıyor: “İki kişi, bir bölümü geçmek için çok daha fazla imkâna sahip oluyor, fakat yakalanma riskleri de iki katına çıkıyor. Oyuncular bu konuda tek bilek tek yürek olarak hareket ettikleri sürece başarıya ulaşacaklardır.”

14 Mart’ta piyasaya çıkacak olan Styx: Shards of Darkness için yayımlanan yeni videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.