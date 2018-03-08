Su Altı Çim Biçme Makineleri Hindistan İçin Çalışıyor!

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünyanın en kirli 20 şehrinden 13’ünün Hindistan’da olduğunu tespit etti. Hindistan bu bağlamda, gölleri ve nehirleri temizlemek için su altı çim biçme makinelerini kullanıyor.

Çevreyi kirleten sanayi atıkları, çöplerin açık havada yakılarak imha edilmesi ve ormanların önemli düzeyde kaybı da şehirlerde yüksek kirlilik seviyelerine yol açmaktadır. Atıkların yanı sıra artan sayıda araba kullanımı yüksek düzeyde kirliliğin başlıca nedenleridir.

Cleantec Infra, Hindistan’daki su kirliliğine çözüm olma amacı ile gölleri ve nehirleri temizlemek için sucul ot biçerdöverlerini kullanıyor. Günlük olarak yapılan temizleme işlemi sırasında ortaya büyük çöp yığınları çıkıyor.

Yukarıdaki videoda da gördüğümüz gibi Hindistan’daki su kütleleri ekosistem için daha sağlıklı hale getirilmeye çalışılıyor. Bu bağlamda gün içinde tonlarca ot ve çöp toplayan makineler uzun bir süre daha çalışacak gibi duruyor.

Hava ve su bakımından oldukça kirli olan Hindistan, temizlenmek ve sağlıklı hale gelmek için dört bir yandan çaba sarf ediyor. Peki sizce bu denli bir kirlilikle başa çıkmak mümkün mü? Yoksa daha çok yol kat edilmesi mi gerekiyor?