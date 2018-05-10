Power Technology Group önderliğinde geliştirilen PowerRay, 4K UHD video kalitesi ile Türk sularında sizinle beraber keşfe çıkmaya hazır.

PowerRay, gerek amatör gerek profesyonel amaçlara doyurucu bir şekilde hizmet vermek için artık resmi olarak Türkiye’de. Kullanım alanı olarak çok geniş bir skalada hizmet verebilen cihaz, profesyonel sporlarda performans takibinden hobi amaçlı basit bir su altı gezisine kadar birçok alanda 4k video kayıt imkanı sunuyor. Üstelik 32 GB hafızası ile gayet doyurucu bir arşiv olanağına da ev sahipliği yapıyor.

12MP çözünürlükte fotoğraf da çekebilen PowerRay, meslek ya da hobi amaçlı balıkçılıkla ilgilenen kullanıcılar için son derece faydalı bir teknolojiyi daha içerisinde barındırıyor. PowerSeeker adlı yazılım yardımı ile balık bulucu olarak da görev yapan cihaz, balık nüfusunun yoğun olarak bulunduğu bölgeleri kullanıcısına sunarak, su altındaki av köpeğiniz olmaya hazır. İşini şansa bırakmayan balıkçılar için PoweRay, adeta ‘Rastgele’ dönemini sonlandırarak balıkçılık alanında profesyonel bir deneyim vadediyor.

30 metre derinliğe kadar dalabilen cihaz, güçlü aydınlatma donanımı le düşük ışıkta bile maksimum performans ile iOS ve Android tabanlı cihazlara canlı görüntü transferi sağlayabiliyor. Aynı zamanda isteğiniz dahilinde veri depolama hizmeti sunan PowerRay, bulduğunuz balık türlerine ait görüntüleri ve su altı verilerini maksimum fayda sağlayacak şekilde depolamanıza da olanak veriyor.