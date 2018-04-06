Su altında yaşadıklarınız dahil tüm anılarınızı kaydetmenizi sağlayacak fiyat performans ürünü aksiyon kamerası SOOCOO C30R'ı inceledik.

Havalar yavaş yavaş ısındıkça herkes kendini dışarıya atmaya başladı. Kışları daha çok alışveriş mağazalarında bulunan insanlar, havaların ısınmasıyla mavinin ve yeşilin bol olduğu alanlara gidiyorlar. Yaklaşık 2 ay sonra deniz sezonunun da başlamasıyla şehir sokaklarında çok daha az kişi olacak.

İnsanlar, genelde en güzel anılarını yaz aylarında biriktiriyor. Bu anıların sağlam bir şekilde tutulması içinse yüksek paralar verip bir kamera almak gerekebiliyor. Aslında, uygun fiyata su altında dahi çekim yapabileceğiniz aksiyon kameralarına ulaşabiliyorsunuz. Bu aksiyon kameraları, normal kameralara nazaran uzun süreli video kayıtları yapabildikleri ve anlık olarak Wi-Fi bağlantısı kurabildiği için daha fazla tercih edilmeye başladı.

Bugün sizlere SOOCOO’nun 4K video çekebilen kumandalı aksiyon kamerası C30R’ı tanıtacağım. Wi-Fi özelliği sayesinde çok çeşitli amaçlarla kullanılabilen kamera, 20MP’lik çekimler yapabilmenize olanak tanıyor.

Üzerinde bulunan 2 inçlik ekranla yaptığınız çekimleri kontrol etmenizi sağlayan kamera, tam şarjda ve 1080p 60 FPS’de 90 dakika boyunca çekim yapabiliyor. 1050 mAh’lik bataryası sayesinde uzun süreli kullanım için uygun olan kamera, 4K’ya kadar video kaydı yapmanıza izin veriyor.

Başarılı video özelliğinin dışında fotoğraf konusunda da çok başarılı olan SOOCOO C30R, yanında gelen kumandası ile son derece rahat bir şekilde kontrol edilebiliyor.

SOOCOO C30R WiFi 4K Aksiyon Kamerası Özellikleri

Novatek 96660 yonga seti

IMX078 12MP sensör

2.0 inç LTPS ekran

90 dakika (1080p 60fps) çalışma süresi

3.7V 1050 mAh batarya

1080P (1920 x 1080), 2K (2560 x 1440) 30fps, 4K (2880 x 2160) , 720P (1280 x 720), VGA (640 x 480) video çözünürlüklerini destekliyor.

20M, 16M, 12M, 8M, 5M, 2M fotoğraf çözünürlüklerini destekliyor.

Wi-Fi, HDMI, USB 2.0 bağlantı destekleri var

Wi-Fi ve Kumanda üzerinden kontrol edilebiliyor

Gyro Özelliği

Su Altı Maceralarınızı Kaydedin

SOOCOO C30R aksiyon kamerası, Waterproof Housing kılıfı sayesinde su altında 30 metreye kadar derinliklerde kullanılabilir. Türkiye’nin güzel denizlerinde unutulmayacak bir maceraya çıkarken yanınızda bir şahit götürmek çok hoş olacaktır.

Class 10 ve üzeri 64GB’a kadar hafıza kartıyla kayıt yapabileceğiniz SOOCOO C30R, 170 derece geniş açılı video çekme özelliği dışında Gyro özelliği sayesinde açıyı daraltarak da çekimler yapabilir.

Kamerayı Nasıl Kontrol Ederim?

SOOCOO C30R’ı, üzerindeki butonlar, kutu içeriğinden çıkan uzaktan kumanda ve Wi-Fi ile bağladığınız cep telefonlarınız üzerinden kontrol edebilirsiniz.

Eğer sizler de SOOCOO C30R’ı ve diğer aksiyon kameralarını daha iyi tanımak istiyorsanız, buraya tıklayarak ürünün Teknostore sayfasına ulaşabilirsiniz. Bu arada ürünü Teknostore üzerinden aldığınızda kafa bandının hediye olarak verildiğini de hatırlatalım.