Su Altında Çok Önemli İşler Başaracak Yılan Benzeri Robot!

Eelume adında bir kabustan fırlamış gibi gözüken ve suyun altında çalışan robot, insanların erişemeyeceği yerlere ulaşarak fark yaratacak.

1978 yapımı Jaws 2'de ilginç bir slogan kullanılıyordu: “Suya geri dönmenin güvenli olduğunu düşündüğünüz zaman ne kadar yanıldığınızı anlayacaksınız.” Söz konusu slogan da, film de çok başarılı oldu.

Su altını araştırmak, boru hatları ve petrol kuyuları gibi deniz altı altyapısını onarmak için tasarlanmış yılan benzeri bir robot olan Eelume'nin yapımcıları da esprili şekilde aynı sloganı kullanıyor. Elbette vurguladıkları nokta, insan için çok tehlikeli olabilecek noktalarda robotlarının gerekeni yapıp hayat kurtaracak olmaları.

Eelume robotunun bir test tankındaki engelleri kolayca aşmasıyla ilgili görüntüler geçen sene yayınlanmıştı. Şimdi de, Trondheimsfjorden'de 130 kilometreye kadar uzanan ilk okyanus denemeleri gerçekleştirildi.

Eelume uzaktan kumandalı bir mimariye sahip olmasına olmasına rağmen, şartlara uyum sağlamak için otonom yeteneklerle de donatılıyor. Cihaz kendisini şarj etmek için su altı baz istasyonlarını kullanacak. Geliştirici Arne Kjørsvik, "Eelume, petrol ve gaz endüstrisinde denetim, bakım ve onarım görevleri için hiçbir yüzey gemisine ihtiyaç duyulmayacağından emin olmak için tasarlandı" açıklamasını yaptı.

Arne Kjørsvik, cihazın henüz tam olarak hazır olmadığını ama yakın zamanda aktif olarak kullanılmaya başlayacağını söylüyor.