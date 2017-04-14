Su Altında Görüntülenen 5.7'lik Depremin Tırstıran Videosu!

Filipinlerdeki bir dalgıç grubu, dalışları esnasında yaşanan depremi su altında görüntülemeyi başardı. 8 Nisan'da kaydedilip yayınlanan görüntüler, tıpkı bir gerilim filminden alıntı gibi görünüyor.

Filipinler'de ülkenin dalış başkenti olarak bilinen Mabini yakınlarındaki okyanus tabanını keşfetmeye inen dalgıçlar, 18 metrelik derinliğe ulaşmışlardı. 8 Nisan'da çekilen görüntüde, kum yüzeyinin altından sızlanarak inliyen derin bir ses duyulması ve arzından zeminin bulanıklaşması net bir şekilde görüntülenmiş.

Bitkilerin köklerini çıkartacak kadar şiddetli gerçekleşen depremi, suyun titreşimi iletmesi ile dalgıçlar da hissediyorlar. Şok dalgası şu şekilde hissediliyor:

Gruptaki bir dalgıç olayla ilgili şunları aktardı: "Doğrudan üstümüze dönen iri bir tekne pervanesi yaklaşıyormuş gibi hissettim. Su altındaki kayaların çıkardığı gürültüyü duyduk ve ardından şok dalgasını hissettik, kulaklarım uzun süre acımaya devam etti. 18 metrelik su kütlesi yukarı ve aşağı doğru pompalandı, ardından hemen güçlü bir sarsıntıyla eski yerine geldi. Küçük parçalara ayrılmış kayacıklar oluştu.”

Depremler, genellikle fay hatlarının kırılması ile oluşurlar. Yer kabuğunun altındaki gergin kırıklar enerjisini bu şekilde boşaltır. Bildiğiniz gibi su altında gerçekleşen depremler tsunamilerden sorumludur ancak yeteri kadar büyükse, üzerindeki su kütlesini yıkıcı bir dalgaya dönüştürebilirler.